玄関先迄納品 【GIVENCHY】美品 ニット Lサイズ スウェット

■ブランド:GIVENCHY

■商品名:ウールニット

■サイズ:L

■購入場所:有楽町阪急メンズ東京

■購入価格:約11万(当時)

■状態:着用回数10回未満の美品

■備考:着丈約80cm

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

#GIVENCHY

#ジバンシー

#ニット

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

