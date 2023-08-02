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おトク情報がいっぱい！ レア15シリアル　MLB PANINI 大谷翔平　WBC プロ野球オーナーズリーグ

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2022 Panini Three and Two Shohei Ohtani
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Holo Silver #/15
レア15シリアル　MLB PANINI 大谷翔平　WBC

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初期ダメージの無い完璧な状態を求められる方、極度に神経質の方、あるいはグレーディングの評価で完璧を狙われるような方は入札をご遠慮ください。
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初期キズなどは画像を確認の上ご納得してからのご検討、ご購入をよろしくお願い致します

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レア15シリアル　MLB PANINI 大谷翔平　WBC
2022 Panini Three and Two Shohei Ohtani Holo Silver #/15 初期ダメージの無い完璧な状態を求められる方、極度に神経質の方、あるいはグレーディングの評価で完璧を狙われるような方は入札をご遠慮ください。初期キズなどは画像を確認の上ご納得してからのご検討、ご購入をよろしくお願い致します

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8分钟前

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