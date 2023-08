おトク情報がいっぱい！ レア15シリアル　MLB PANINI 大谷翔平　WBC プロ野球オーナーズリーグ

2022 Panini Three and Two Shohei Ohtani

ピクサー pixar ヴァイスシュヴァルツ 未開封 2box シュリンク付き

Holo Silver #/15

レア15シリアル MLB PANINI 大谷翔平 WBC



ピクサー pixar ヴァイスシュヴァルツ 未開封 2box シュリンク付き

初期ダメージの無い完璧な状態を求められる方、極度に神経質の方、あるいはグレーディングの評価で完璧を狙われるような方は入札をご遠慮ください。

レア15シリアル MLB PANINI 大谷翔平 WBC

初期キズなどは画像を確認の上ご納得してからのご検討、ご購入をよろしくお願い致します

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022 Panini Three and Two Shohei Ohtani Holo Silver #/15 初期ダメージの無い完璧な状態を求められる方、極度に神経質の方、あるいはグレーディングの評価で完璧を狙われるような方は入札をご遠慮ください。初期キズなどは画像を確認の上ご納得してからのご検討、ご購入をよろしくお願い致します

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ピクサー pixar ヴァイスシュヴァルツ 未開封 2box シュリンク付きレア15シリアル MLB PANINI 大谷翔平 WBC