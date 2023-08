ブライスではございませんがネオブライスと同じ大きさになります

新品のアイシードールを顔を削りカスタムしましたので傷有りにしております

2本紐にしてます

トロ目、眠り目可能

アイはガラスです

お譲り頂いたアイを4種付け替えてます

アイチェンジは良好

お化粧ごとにつや消しスプレーを振りかけてます

擦れや摩擦に弱いので取り扱いには注意が必要です

スーパーブラック カスタム アイシードール

洋服は中古です

ご入用の方はご購入前に1言コメント入れた後にお手続きお願い致します

コメント無く購入された場合は裸にて発送になります

まつ毛は人間用のつけまつ毛です

髪の毛もサラサラ(個人的な主観)

ロン毛なので色んな髪型を楽しめます

素人カスタムにご理解頂ける方に

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

