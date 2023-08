ソフトで軽いオーガンザを使用したギャザースカート。

ソフトで軽いオーガンザを使用したギャザースカート。シンプルなゴムギャザーでありながらも、透け感と光沢感で華やかできちんとした印象を与えます。ゴム仕様のウエストは履き心地も抜群です。長すぎない、上品な丈感はブラウストップスとの相性も良く、品よく仕上げてくれます。軽さがあり、オールシーズン着られる便利さも◎カラーは大人なムードのモカです。●サイズ: 総丈 82cmウエスト 66-92cm(ゴム伸長)素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材: 表生地 ポリエステル 100% 裏生地 ポリエステル 100%●状態:自宅クローゼットで保管しております。未使用ですが、新古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:品番: A0117FS297カラー···モカ季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···無地

