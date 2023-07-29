都内で グラフィティー 美品＊Burberry 長財布 ブルー ノバチェック ジップ 長財布

●アイテム

LOUIS VUITTON ラウンドファスナー長財布 シャドウ ヴェルティカル

美品＊Burberry London バーバリー ロンドン 長財布 wallet ウォレット ラウンドジップ ノバチェック ロンドンチェック ロゴ キャンバスレザー 大容量 ブルー ベージュ メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 箱 保存袋 ケアカードつき シリアル番号あり

長財布 BOTTEGA VENETA アイボリー 財布 ボッテガ



★美品★ルイヴィトン★モノグラム ポルトフォイユ サラ 長財布★男女兼用★

グラフィティプリントが素敵な長財布です。

✨極美品✨ルイヴィトン モノグラム マット 手帳

ホック、ファスナー問題なく動きます。

最終値下げ✨ルイヴィトン◆ポルトフォイユサラ◆モノグラム◆長財布 T079

比較的綺麗な状態かと思います。

★ルイ ヴィトン モノグラム ヴェルニ ポルトフォイユ サラ アマラント！★



ルイヴィトンヴェルニアクセサリーポーチ

●サイズ（cm）平置き実寸

b221 S級美品 ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ・インターナショナル

タテ 10.5

ルイ・ヴィトン モノグラム 長財布 ブラウン レディース

ヨコ 19

【希少色】グッチ 折りたたみ長財布 紫 ホースビット

マチ 2.5

サマンサタバサ ディズニー Samantha マリーちゃん 長財布



SALE中！値下げ可イルビゾンテ ILBISONTE グレージュTORTORA）

●状態

Mi5005 PRADA サファイアーノ ラウンドジップ

特に目立つ汚れのない美品

《COACHコーチ》長財布 シンプル 濃いピンク



【激レア】ディオール パテント ロゴ ラウンドファスナー レオパード 長財布

●カラー

未使用 MARNI マルニ レザーラウンドファスナー長財布 マルチカラー

黒 ブラックブルー ベージュ キャメル black blue Beige

未使用 シャネル フォン&カードケース フラグメントケース マトラッセ



限定色 マットーネオーバーザウォレット ロゼ ピンク

●素材

ヴィヴィアン ウエストウッド Vivienne Westwood長財布 イエロー

レザー 本革 キャンバス

LOEWE パズル ラウンドファスナー 長財布 マルチカラー



ちゃまよ様専用です♡

＜備考＞

《ジルスチュアート》箱付新品 ポケット多数 ボタニカル柄 レザーかぶせ式長財布

・正規品取扱い、非喫煙、ペットなしです。

COACH ❤️新品 レディース ストラップ付 デニム×レザー 長財布

・中古品/自宅保管であり、微細なダメージや折りシワ等はご了承下さい。

Louisvuitton 長財布

・可能な限り早く発送いたしますが遅れる場合もございます。

【最終値下げ】 アンプラント ジッピーウォレット ラウンドファスナー長財布

・梱包材は再利用する場合もございます。

✨箱付き BURBERRY 長財布 ラウンドファスナー シャドーホース ハート

・他サイトでも出品しているため予告なく削除する場合もございます。

Vivienne Westwood ロングウォレット ベージュ 長財布 オーブ

・ご質問やお値下げ依頼などコメントいただけると幸いです。

NINA RICCI ニナリッチ 長財布 がま口



バーバリー カードケース コインケース

lo.086.2.325

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●アイテム美品＊Burberry London バーバリー ロンドン 長財布 wallet ウォレット ラウンドジップ ノバチェック ロンドンチェック ロゴ キャンバスレザー 大容量 ブルー ベージュ メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 箱 保存袋 ケアカードつき シリアル番号ありグラフィティプリントが素敵な長財布です。ホック、ファスナー問題なく動きます。比較的綺麗な状態かと思います。●サイズ（cm）平置き実寸タテ 10.5ヨコ 19マチ 2.5●状態特に目立つ汚れのない美品●カラー黒 ブラックブルー ベージュ キャメル black blue Beige●素材レザー 本革 キャンバス＜備考＞・正規品取扱い、非喫煙、ペットなしです。・中古品/自宅保管であり、微細なダメージや折りシワ等はご了承下さい。・可能な限り早く発送いたしますが遅れる場合もございます。・梱包材は再利用する場合もございます。・他サイトでも出品しているため予告なく削除する場合もございます。・ご質問やお値下げ依頼などコメントいただけると幸いです。lo.086.2.325

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【未使用級】 ポールスミス 長財布 L字ファスナー ハートプル2 箱付き ピンク【美品】Vivienne Westwood 長財布 ブライダルボックス ブラック【限定値下げ】CELINE セリーヌ 長財布 新品 未使用【極美品】 LOUISVUITTON ヴィトン ジャイアント ラウンドファスナー○★新品 未使用 Christian Louboutin パネトーネ 定番長財布ルイヴィトンモノグラム ポルトフォイユパラス ジップ長財布M58414正規店購入 ルイヴィトン ヴェルニ 長財布 購入証明書 装備品全てセットルイヴィトン長財布 ジッピー・ウォレット M80683✨未使用に近い✨ Saint Laurent 長財布 ファスナー YSL 刻印GUCCI グッチ ラウンドファスナー 長財布 ピンク