ご覧頂き、ありがとうございます!

韓国 メンズ 秋冬 ニコちゃん ロゴ スウェット トレーナー 長袖 ブラック



#古着屋クロスストリート

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝える

お値引き致しますので、ぜひご利用下さい(^^)

すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので、コメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●ブランド

シュプリーム / Supreme

●サイズ L

着丈:75cm

身幅:57cm

肩幅:50cm

袖丈:23cm

●カラー

ブラック / 黒色

●素材

コットン

●購入先

ブランドリユース店

●状態 USED

目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます^_^

送料無料、即購入OKです!

こちらにもオススメ商品を出品中です

#古着屋クロスストリート

【0049】

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

