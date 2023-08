ニードルスのジップアップトラックパンツとクルーネックシャツのセットアップです。トラックシリーズでは珍しいタイダイ柄。

表記サイズ

クルーネック XL 試着のみ

パンツ L 2度ほどの着用で美品

詳細サイズ

クルーネック 身幅71cm 着丈70cm 裄丈82cm

パンツ ウエスト42cm 股上36cm 股下69cm

検索

ARTS&SCIENCE アーツアンドサイエンス jjjjound

ニードルスのジップアップトラックパンツとクルーネックシャツのセットアップです。トラックシリーズでは珍しいタイダイ柄。表記サイズ クルーネック XL 試着のみパンツ L 2度ほどの着用で美品詳細サイズクルーネック 身幅71cm 着丈70cm 裄丈82cmパンツ ウエスト42cm 股上36cm 股下69cm検索ARTS&SCIENCE アーツアンドサイエンス jjjjound山と道 The north face ノースフェイス アークテリクス マウンテンリサーチ パタゴニア new balance 993 992 patagonia NORTH FACE SSZ auralee uru unused graphpaper beams comoli sunsea Kaptain Sunshine ESSAY NEEDLES stein Yoke URU STUDIO NICHOLSON ヴィンテージ RRL ラルフローレン Levis Lee コムデギャルソン コムコム カントリー kountry min-nano minnano upper field one UFO Alwayth lqqk studio dover street market stussy

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ニードルス 商品の状態 未使用に近い

