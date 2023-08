~このスウェットの他に合計6着の60年~70年前のヴィンテージスウェットや珍しいTシャツ•スニーカー等をたくさん出品しております、是非そちらもぜひご覧ください❗~

こちらは60~70年代ヴィンテージ単色スウェットです。

1997年くらいに大阪天神橋筋六丁目の古着屋でかなり高額で購入してその後20年以上は着用しないままずっとコレクションの棚に保管したままだったので今回出品することになりました。

こういう単色スウェットも年代物となり出品数もどんどん少なくなってきています。

これからの季節にいかがでしょうか❗

タグなし。サイズやカラーは写真や下記の実寸を参考にしてください。

かなり着込まれており全体的に汚れやダメージの多い状態ですがかなりカッコいいです。

本物のアメカジファッションを目指す方にぜひオススメです❗

写真の通り60年近くも昔のヴィンテージスウェットの為、経年による色褪せ・シミ・ヨゴレがありますが本物のヴィンテージ好きの方にはまだまだガンガン着て頂けると思います。革パンやヴィンテージデニムに似合うと思います

※画像をよくご覧になってください。

その他質問があればお待ちしております。

カラー◎

オフホワイト•生成り

クリーム色•薄いイエローと言えると思います。

写真からご自身で判断してください。

●実寸(約)

身幅:52㎝

(脇下を直線)

着丈:58.5㎝

(襟/リブの下から裾)

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

こちらは特にかなり古い年代物のヴィンテージとなります。

中古衣類にご理解のある方のみでお願いします。

神経質な方はご遠慮ください。

その他質問があればお待ちしております。

ヴィンテージスウェット

ビンテージスウェット

無地スウェット

古着スウェット

二本針

四本針

アメカジ

WAREHOUSE

ウエアハウス

50s 60s 70s 80s 90s

チャンピオンリバースウィーブ

Championリバースウィーブ

ランタグトリコタグ

バータグ

タタキタグ

ビンテージスタジャン

90s 80's vintage

リーバイス リー

バータグ、ランタグ、単色タグ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 全体的に状態が悪い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 全体的に状態が悪い

