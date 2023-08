品質保証 Love your self Europe ヨーロッパ BluRay ブルーレイ K-POP/アジア

Love your self Europe ヨーロッパ BluRay ブルーレイ

日本語字幕付き 公式

ランダム トレカ ジョングク JUNGKOOK

フォトブックはLYS Europe DVDに付属していたものであるためBluRayのものよりページ数が多く見応えあります✧︎

未再生。日本のBluRayレコーダーで再生可能。

⚠️海外製品のためご理解ある方のみ購入よろしくお願い致します。神経質な方は購入をお控えください⚠️

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

