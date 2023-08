『ピノキオ』の物語の中に登場する「ゼペットじいさん」の家にあるおもちゃや時計などのアイテムの総柄が型押しされたデザインの折財布です。

フロント部分のオリジナル金具プレートがワンポイントに。

金具プレートには“Wishes do come true” ”Brave and truthful”の文字がデザインされています。

サマンサタバサのフィガロのチャームもおつけします。

イタリアのガラス食器をモチーフにデザインしたファスナーチャーム。

クリアな透け感がゴールドとマッチし、キラッと大人可愛いデザインになっています。

カラー ベージュ

サイズ 約横10cm 縦8cm マチ4cm

がま口小銭入れ 仕切りあり

札入れ 1 カードポケット 8

素材 牛革

箱、袋もおつけします。

プレゼントにいかがでしょうか?

新品未使用ですが自宅保管品ですのでご了承の上ご購入下さい。

『ピノキオ』の物語の中に登場する「ゼペットじいさん」の家にあるおもちゃや時計などのアイテムの総柄が型押しされたデザインの折財布です。フロント部分のオリジナル金具プレートがワンポイントに。金具プレートには“Wishes do come true” ”Brave and truthful”の文字がデザインされています。サマンサタバサのフィガロのチャームもおつけします。イタリアのガラス食器をモチーフにデザインしたファスナーチャーム。クリアな透け感がゴールドとマッチし、キラッと大人可愛いデザインになっています。カラー ベージュサイズ 約横10cm 縦8cm マチ4cmがま口小銭入れ 仕切りあり札入れ 1 カードポケット 8素材 牛革箱、袋もおつけします。プレゼントにいかがでしょうか?新品未使用ですが自宅保管品ですのでご了承の上ご購入下さい。

