○アイテム

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムChristian Dior クリスチャン ディオール トロッター ベスト ピンク リブ 36 Vネック○36サイズ(相当)肩幅: 約 37cm身幅: 約 39cm着丈: 約 52cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態薄汚れが若干ございますが、その他目立つ傷や汚れなどなくまだまだ気持ちよくご使用していただけます✨ブランドオークションにて購入しました。※あくまでも中古品の為、完璧な商品をお求めの方は ご遠慮ください。○カラーピンク ホワイト○素材素材タグ参照○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますが、万が一遅れる場合はご連絡致します。※コメント中であっても先に購入された方を優先します。また専用ページの作成は致しかねます。※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *他にもアイテムを多数出品しております!こちらからご覧くださいませ☆#ちょこのクローゼット☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。〜¥3000…-¥100〜¥5000…−¥300〜¥10000…−¥500¥10000〜…-¥700更にまとめ買い割引として、2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。M399

