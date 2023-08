ブーツ型...チャッカ

履き口...紐

素材...スエード

色ー濃紺、一見すると黒に見えます ステッチは ネイビーが使われています。

ご覧いただきありがとうございます。

CHURCH'Sのチャッカブーツ

RYDER(ライダー)3 ネイビーです。

数年前に購入しましたが試着のみで

一度も履くことが無く、自宅で保管しておりました。

状態:美品(主観ですので レザー 独特のスレ などがあります 写真にてご確認ください、新品を求められる方はご購入お控えください)

※スエードの特性上、左右の毛羽立ち加減が異なります。

写真を必ずご確認ください。

※外箱に汚れ、破れなどかなりダメージが有ります。

外箱に送り状を貼りつけて発送させていただきます。

ブランド:CHURCH'S(チャーチ)

アイテム名:スウェードチャッカブーツ ライダー3 81

カラー:NAVY ネイビー

サイズ:UK8(JP26.5cm相当)

型番:7918/07

アッパー:スエード

アウトソール:ダイナイトソール

Made In England

個人での保管ですので完璧なお品をお求めの方はご購入をお控え下さい。

以上をご了承頂いた上でご理解のある方のご購入をお願いします。

ご質問など、お気軽にお問い合わせください。

↓ブリティッシュメイドさんより以下引用

メンズ チャッカブーツ

言わずと知れた英国の定番スタイル。ジェームズボンドも着用した代表的な1足でもあります。ライダー3が採用している厚みのあるダイナイトソールは、レザーソールに近いスマートな見た目ながら、雨に強く、グリップ力にも富んだ実用性も備えたソールで、万能、全天候型という強みに一層拍車をかけます。また、スエード素材が持つ表面積の広さから防水などしっかりとしておけば雨の日にも活躍できます。

2アイレットなので着脱が多いシーンでも安心です。

◆LAST81

チャーチのカジュアルラインに多く見られるラスト(木型)でドレスラインのラストより丸く少しボリュームのあるトゥが特徴。スエード定番タイプのモデルに採用されている。ブローグ、プレーントゥ、チャッカタイプなどもこのラストで表現されれば、ヨーロピアンカントリーの佇まいが感じられます。

◆この…

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド チャーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

