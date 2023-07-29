【希少！！】 洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 BTWA01 BESTEK 洗濯機

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パナソニック ドラム式洗濯機 洗剤自動投入付き NA-VX900AR

【コンパクト設計】置き場所に困らない

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格安かつ小型のため一人暮らしの方や寮や共用生活をしている人の部屋でも大活躍！

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Panasonic ドラム式洗濯機 6kg 乾燥機能付き NA-VD100L

【節水】6段階水位切替可能、1段から6段までの目安使用水量は10L〜33L

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お急ぎコース使用水量：約34L

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【強力】回転するパルセーターが作り出すらせん状の水流で汚れをしっかり落とします。

東芝洗濯機 AW-7G9(W) 7kg 2018年製 送料込

消費電力：洗濯時 270W 脱水時 200W（約63 Wh相当）

日立 洗濯乾燥機 洗濯7kg／乾燥3.5kg 2018年 BW-DBK70B



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【13分お急ぎコース】汚れが少ないときなど、お急ぎコースを選択すれば、洗濯時間は約13分まで短縮できます。

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※最大容量は 3.8kgですので、洗濯物の量が多い時は、無理をせずに適切なコースで何回かに分けて洗ってください。

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標準、お急ぎ、大物、つけおき、ソフト、脱水 いずれのコースも選択できます。

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【ステンレス槽・抗菌パルセーター】ステンレス槽と抗菌パルセーターをを使用。黒カビの発生を抑え、清潔に保ちます。

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2019年購入。3年半一人暮らしで使用していました。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 抗菌パルセーター 家庭用 ミニ洗濯機 コンパクト 省スペース 省エネ 1年保証 節水 全自動 小型洗濯機 BTWA01 BESTEK 送料無料【コンパクト設計】置き場所に困らない格安かつ小型のため一人暮らしの方や寮や共用生活をしている人の部屋でも大活躍！ 【節水】6段階水位切替可能、1段から6段までの目安使用水量は10L〜33Lお急ぎコース使用水量：約34L 標準コース使用水量：約67L 。 【強力】回転するパルセーターが作り出すらせん状の水流で汚れをしっかり落とします。消費電力：洗濯時 270W 脱水時 200W（約63 Wh相当）【13分お急ぎコース】汚れが少ないときなど、お急ぎコースを選択すれば、洗濯時間は約13分まで短縮できます。※洗濯所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。※最大容量は 3.8kgですので、洗濯物の量が多い時は、無理をせずに適切なコースで何回かに分けて洗ってください。標準、お急ぎ、大物、つけおき、ソフト、脱水 いずれのコースも選択できます。 【ステンレス槽・抗菌パルセーター】ステンレス槽と抗菌パルセーターをを使用。黒カビの発生を抑え、清潔に保ちます。2019年購入。3年半一人暮らしで使用していました。動作確認済みですが、神経質な方はご遠慮ください。

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