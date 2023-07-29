【希少！！】 洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 BTWA01 BESTEK 洗濯機

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洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 抗菌パルセーター 家庭用 ミニ洗濯機 コンパクト 省スペース 省エネ 1年保証 節水 全自動 小型洗濯機 BTWA01 BESTEK 送料無料
ET1374番⭐️ SHARP電気洗濯機⭐️
パナソニック ドラム式洗濯機 洗剤自動投入付き NA-VX900AR
【コンパクト設計】置き場所に困らない
NA-VG720R 右開き お洒落なキューブル美品 パナドラム式洗濯乾燥機
格安かつ小型のため一人暮らしの方や寮や共用生活をしている人の部屋でも大活躍！
延長保証付【手渡し/近所配達可】修理上がり 日立 NW-R704
Panasonic ドラム式洗濯機 6kg 乾燥機能付き NA-VD100L
【節水】6段階水位切替可能、1段から6段までの目安使用水量は10L〜33L
E37 配送設置無料 Panasonic ドラム式洗濯機 洗濯7kg 乾燥3kg
お急ぎコース使用水量：約34L
愛知岐阜/送料無料★日立 6.0kg洗濯機 白い約束 NW-6TY-W 15年製
標準コース使用水量：約67L 。
TOSHIBA 冷蔵庫 2022年式 埼玉県川口市からお届けします
直接引き取りなら5000円
【強力】回転するパルセーターが作り出すらせん状の水流で汚れをしっかり落とします。
東芝洗濯機 AW-7G9(W) 7kg 2018年製 送料込
消費電力：洗濯時 270W 脱水時 200W（約63 Wh相当）
日立 洗濯乾燥機 洗濯7kg／乾燥3.5kg 2018年 BW-DBK70B
アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T603WL 2021年製 単身 M0118
【13分お急ぎコース】汚れが少ないときなど、お急ぎコースを選択すれば、洗濯時間は約13分まで短縮できます。
HITACHI 洗濯機 BW-V80F 2020年製 大容量 8kg M0301
※洗濯所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。
HITACHI 洗濯機 8.0kg 白い約束 格安 NW-R801 d0194
※最大容量は 3.8kgですので、洗濯物の量が多い時は、無理をせずに適切なコースで何回かに分けて洗ってください。
✨Panasonic泡洗浄付き洗濯機
標準、お急ぎ、大物、つけおき、ソフト、脱水 いずれのコースも選択できます。
68A HITACHI 洗濯乾燥機 8.0kg 4.5kg 格安一人暮らし 同棲
AQUA AQW-DX12M(W) WHITE
【ステンレス槽・抗菌パルセーター】ステンレス槽と抗菌パルセーターをを使用。黒カビの発生を抑え、清潔に保ちます。
美品 アイリスオーヤマ 5.0kg洗濯機 IAW-T504ホワイト 2022年製
たのメル便 日立 全自動洗濯機 0410あわ15 家 H
2019年購入。3年半一人暮らしで使用していました。
【2019年度製】日立ビートウォッシュ：HITACHI BW-DV100C(N)
動作確認済みですが、神経質な方はご遠慮ください。
ニトリ 洗濯機 NTR60 6kg 単身用 同棲 格安 人気 おしゃれ d403
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
パナソニック NA-VX3800L 中古
二槽式洗濯機 パナソニック
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ET2548番⭐️ 9.0kg⭐️日立ドラム式電気洗濯乾燥機⭐️
洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 抗菌パルセーター 家庭用 ミニ洗濯機 コンパクト 省スペース 省エネ 1年保証 節水 全自動 小型洗濯機 BTWA01 BESTEK 送料無料【コンパクト設計】置き場所に困らない格安かつ小型のため一人暮らしの方や寮や共用生活をしている人の部屋でも大活躍！ 【節水】6段階水位切替可能、1段から6段までの目安使用水量は10L〜33Lお急ぎコース使用水量：約34L 標準コース使用水量：約67L 。 【強力】回転するパルセーターが作り出すらせん状の水流で汚れをしっかり落とします。消費電力：洗濯時 270W 脱水時 200W（約63 Wh相当）【13分お急ぎコース】汚れが少ないときなど、お急ぎコースを選択すれば、洗濯時間は約13分まで短縮できます。※洗濯所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。※最大容量は 3.8kgですので、洗濯物の量が多い時は、無理をせずに適切なコースで何回かに分けて洗ってください。標準、お急ぎ、大物、つけおき、ソフト、脱水 いずれのコースも選択できます。 【ステンレス槽・抗菌パルセーター】ステンレス槽と抗菌パルセーターをを使用。黒カビの発生を抑え、清潔に保ちます。2019年購入。3年半一人暮らしで使用していました。動作確認済みですが、神経質な方はご遠慮ください。
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【希少！！】 洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 BTWA01 BESTEK 洗濯機
375
52分钟前
【希少！！】 洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 BTWA01 BESTEK 洗濯機
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洗濯機 一人暮らし 3.8kg 小型 BTWA01 BESTEK
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
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