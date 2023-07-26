最新入荷 KARCHER ケルヒャー ブロア バッテリーセット 2 LBL 掃除機

KARCHER ブロア LBL 2 バッテリーセット
DEEBOT N8 PRO ＆ 交換アクセサリーキット（ロボット掃除機）
3/2 新発売 ルンバ i5+ ロボット掃除機 国内正規品
29500~27500程で販売されてるものになります。
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本体、バッテリー共に未開封のため中身の写真がございません、ご了承ください。
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即購入可能です。なにかご質問、値下の希望等ありましたらコメントお願いいたします。
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KARCHER ブロア LBL 2 バッテリーセット29500~27500程で販売されてるものになります。本体、バッテリー共に未開封のため中身の写真がございません、ご了承ください。即購入可能です。なにかご質問、値下の希望等ありましたらコメントお願いいたします。#ケルヒャー#KARCHER