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最新入荷 KARCHER ケルヒャー ブロア バッテリーセット 2 LBL 掃除機

商品の説明

KARCHER ブロア LBL 2 バッテリーセット
DEEBOT N8 PRO ＆ 交換アクセサリーキット（ロボット掃除機）

3/2 新発売　ルンバ i5+ ロボット掃除機　国内正規品
29500~27500程で販売されてるものになります。
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商品の情報

ブランドケルヒャー
商品の状態新品、未使用

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KARCHER ブロア LBL 2 バッテリーセット29500~27500程で販売されてるものになります。本体、バッテリー共に未開封のため中身の写真がございません、ご了承ください。即購入可能です。なにかご質問、値下の希望等ありましたらコメントお願いいたします。#ケルヒャー#KARCHER

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ブランドケルヒャー
商品の状態新品、未使用

最新入荷 KARCHER ケルヒャー ブロア バッテリーセット 2 LBL 掃除機

30分钟前

最新入荷 KARCHER ケルヒャー ブロア バッテリーセット 2 LBL 掃除機

¥23,500 ¥13,160

(税込) 送料込み
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LBL 2 （ブロア） バッテリーセット | ケルヒャー

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