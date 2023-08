超人気高品質 アディダス 28.0cm★ ゴアテックス 91 CSG EQUIPMENT スニーカー

アディダス ゴアテックス EQUIPMENT CSG 91 防水 レザー スニーカー ハイキング シューズ トレッキング アウトドア GX3618

新品未使用品

アディダスジャパン取り扱いの国内正規品

定価22000円(税込)

元箱あり(梱包程度にお考えください)

サイズ 28センチ

EQUIPMENT CSG 91 GORE-TEX

エキップメント CSG 91 ゴアテックス

雨の日にも強い、リサイクル素材を一部用いたシューズ。

全方向にグリップ力を発揮するTraxionアウトソールが、滑りやすい起伏のある路面もしっかり捉えて足元を安定させます。

履き慣らす時間が必要ないほどすぐに足に馴染む一足です。

1991年にデビューした当時、世界のランニングカルチャーの隆盛を象徴するような存在だったEQTシリーズ。

30年後の今、シリーズのレガシーを讃えるアニバーサリーモデルとして誕生したのが、このEQT CSG 91。

ビンテージアウトドアEQTシューズのラギッドな雰囲気と、進化を続ける機能性を融合させた。

レザーアッパーに透湿性に優れたGORE-TEXライニングを合わせた、高機能シューズ。

素材:アッパー:天然皮革 合成繊維

カラー:ブラウン

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

