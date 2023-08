【超特価】 ハングルうちわ文字 mochi86さま アイドル

꒰ঌ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈໒꒱

①作成する文字

②うちわ文字orボード文字orミニ文字

③文字の色→ふちの色→ふちの色→外ふち色

④文字のフォント

⑤装飾の有無 ♡、☆、王冠など

⑥お届け必着ご希望 ある場合

こちらをコピペしてお使い下さいませ。

うちわ、ボードは付いておりませんm(_ _)m

お急ぎでない方は随時受付てますのでコメント下さいませ。よろしくお願い致します☆

サンプルの文字はお色変更出来ますのでご確認下さいませ☆

文字によって料金が変わります。

一部料金を改定させて頂きました。

名前文字は、一連 2600円〜

顔付きうちわ文字 ミニ文字

二文字 1380円

基本、文字から、艶ありグリッターピンク→カッティングシート白→カッティングシート黒→お好きなお色にて作成してます。

白ふちを反射白に変更の場合、二文字 1780円です。

基本サイズは、一文字7センチ〜9センチ前後です。

BTS SEVENTEEN ENHYPEN TXT StrayKids

BTS ジン ウット パーカー

ASTRO TREASURE NCT EXO 東方神起

twice トレカ グッズ 引退品

THE BOYZ

JO1 豆原一成 直筆サイン入りチェキ

JO1 INI ハングル文字

xikers makestar トレカ(対面ペンサ)コンプ

King & Prince SnowMan SixTONES ジャニーズWEST SexyZone Hey!Say!JUMP Kis-My-Ft2関ジャニ∞なにわ男子 HiHi Jets 美少年 7MEN侍 TravisJapan など

フィリックス うちわ

ハングルうちわ文字 ハングルボード文字

乃木坂46 白石麻衣 ガールズルール 生写真 コンプ

どのグループでも作成させていただきます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

