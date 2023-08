よこ様ご成約済み商品です‼️

よこ様ご成約済み商品です‼️RIM.ARK(リムアーク)のCashcourt knit dress◆定価¥ 23,100◆◇タグ付き自宅保管品◇完売品だと思います。普通に保管していたので、保管シワは多少あります。女性らしいカシュクールデザインに細かく何本も入れたタックディテールでモードさをプラスしたデザインニットドレスです。肌なじみの良い素材で着心地も抜群です。[サイズ、カラー]〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜サイズ 38(M、L相当)着丈 128センチ身幅 64センチ肩〜袖口 77センチウエスト 69〜80センチヒップ 110センチカラー ベージュ※平置き採寸です。 ウエストとヒップは2倍にして記載しています。 ▲注意事項▲発送についてはプロフィールで詳細をご確認下さい◎計測には誤差がございます◎お色味はスマホやパソコンのモニターにより 違う場合がございます◎発送はなるべくコンパクトに圧縮しておりますので 到着時にシワになる可能性があります◎新品ですが、自宅保管の為、擦れなどある 場合もございます。気になる部分は記入して おりますが、ご理解頂ける方のみよろしく お願い致します。 万が一見落としがありましたら、取引完了前に コメントくださいませ。◎何か質問がございましたらすぐにお聞き下さいませ ===================♡他にも複数商品あります♡#あいるんレディース===================カラー···ベージュ柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬

