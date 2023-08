80sのダリの「記憶の固執」を牛でパロディーしたtシャツになります。

サイズはLです。

語るまでも無く最高のプリントです。

アートTeeの中でもダリは球数が少なく、出にくい印象ですが、そのパロディーはさらに球数が少ないかと。

また、袖裾シングル、USA製で条件もかなり良いです。

アートTお好きな方に是非おすすめです。

この機会に是非ご検討ください。

肩幅47 身幅50 着丈67

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘインズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

