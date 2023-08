GIANT ジャイアント IDIOM1 2017年モデル

☆❷ 5181子供乗せ電動アシスト自転車ヤマハ3人乗り対応20インチ

前オーナー様が、2016年9月に新車購入。

AVALANCHE SPORT

走行距離500km程。雨天走行なし。

ロードバイク KUOTA KHARMA

自転車屋で簡易点検後、不具合もなく状態も良いとされた自転車を、私が譲り受けました。

BMX AUTUM 20インチ



340:MANHATTAN M451T 自転車 ジャンク【引取限定;埼玉県所沢市

私自身は、ジムに通う時用に購入したので、週1回往復5キロ程度の道のりを1年ぐらい使用し、その後ジムを辞めてしまった為、自宅のベランダに保管しており、ホントにごくたまに近所をゆっくりまわるといった程度しか乗っていませんでした。

MTB ロッキーマウンテン RMX サイズS



ファットバイク 愛知引き取り 愛知県

なので、私自身も500キロ程度乗ったかどうかみたいな走行距離です。

電動自転車 パナソニック GYUTTO 青 22/26インチ 13.2ah



電動自転車ブリヂストン ビッケモブdd 20インチ 超高性能バッテリー グレー

このイディオムという自転車は、全体のバランスが良いのと、フレームが独特で、非常にカッコ良く

トレック crossrip ディスクグラベルロード

また上位グレード(中級グレード?)というのもあって非常に軽快でよく走ります!

ライテック ハッソ V2 MTB 27.5 LITEC



ストライダー変身タイプ 14Xイエロー

また乗る事もあるかと、ずつと保管していたのですが、中々乗る機会もなく。。であれば乗りたいと思っていただける方がいればお譲りしたいと思い出品いたしました。

KHS P-20R ミニベロ ロードバイク



*❹5225子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー

前オーナー様が防犯登録抹消済み、私自身は防犯登録はしておりません。(自宅とジムの往復のみの使用目的だったので)

電動アシスト自転車 リチウムイオンバッテリー 36V 13.6Ahグランビート

譲渡証明書おつけします。

Panasonic21年製電動三輪自転車

※自転車防犯登録協会に問い合わせしたところ、防犯登録していない旨を記入した、譲渡証明書で、次のオーナー様にて、防犯登録出来るとの事でしたが、各都道府県によって異なる場合もあるかもしれないので、念のためお住まいの地域の防犯登録協会にお問い合わせください。

GIANTクロスバイク



実用車 自転車 ゼブラ レトロ 昭和レトロ

できれば直接取引でお願いしたいです。

ふたごじてんしゃ ふたご自転車 2021年5月購入



ルイガノ子供用自転車 LGS-J22 22インチ 手渡し限定

当方は大阪府門真市在住です。

Rocky・アルミ8.7キロ軽い

守口、門真、寝屋川、四條畷、大東程度でしたら

【直接受け渡し可】ヨツバサイクル 14インチ ヒーローレッド

自転車にのってお持ちします。

Bianchi backstreet



bianchi スプリントディスク2021モデル



激安新品ディスクロードバイク クロモリフレーム ビルダー×ニューヨークデザイナー

カッコ良くて、軽快なミニベロをお探しの方はぜひご検討ください。

手渡し限定 サカモトテクノ CORTEZ(コルテス) ブラック 鍵・空気入れ付き



15ah キーレス防犯タイヤロック フル電動自転車 アクセル付 ひねちゃモペット



Willier GTR Grand Turism Carbon Frame

種類···ミニベロ

【東京近郊 受渡し希望】クロスバイク スペシャライズド シラススポーツ

特徴···折りたたみ・折り畳み

GIANT IDIOM1 2017年モデル ミニベロ 上位モデルsora

ギア・変速段数···16 ~ 18段

横浜 現車確認可能 電動自転車 ブリヂストン アンジェリーノ 22/26インチ



子供乗せ電動アシスト自転車 YAMAHA

ミニベロ

MASI FIXED UNO DROP NEO ピスト セット販売 引き取り限定

GIANT

[フルオーバーホール済み]ジオス CANTARE フラットバーロード サイズ50

イディオム

Last Day!! Emonda ALR5 フレームセット

ダホン

スペシャライズド ターマックスポーツSL6ディスク サイズ52 ホイール無し

tarn

MASI FENNEC single speed

折り畳み自転車

電動自転車 Panasonic Lithium vivi DX ピンク 35

スポーツサイクル

折り畳み軽量自転車(ほぼ使ってません!)

シマノ

【送料込み73系】電動アシスト自転車E-BIKE

SORA

SOUmamaさま専用



ビリオン billion ミニベロ SG -Ex ミニベロ 20インチ 東京引取



サギサカ☆シニアサイクル!こげーるneo *カスタム車両です。

※8枚目の写真の用に、バルブが少し傾いてしまってますが、空気漏れ等もなく、問題なく使用できています。

トレック TREK ロードバイク ONE SERIES 1.2

※取扱説明書もあったので載せました。

【たまぞう様専用】GIOS vintage 500 引き取り希望



パナソニック ビビ 子供乗せ電動自転車 BE-ELSX633

最終価格に変更しました。

商品の情報 ブランド ジャイアント 商品の状態 やや傷や汚れあり

GIANT ジャイアント IDIOM1 2017年モデル前オーナー様が、2016年9月に新車購入。走行距離500km程。雨天走行なし。自転車屋で簡易点検後、不具合もなく状態も良いとされた自転車を、私が譲り受けました。私自身は、ジムに通う時用に購入したので、週1回往復5キロ程度の道のりを1年ぐらい使用し、その後ジムを辞めてしまった為、自宅のベランダに保管しており、ホントにごくたまに近所をゆっくりまわるといった程度しか乗っていませんでした。なので、私自身も500キロ程度乗ったかどうかみたいな走行距離です。このイディオムという自転車は、全体のバランスが良いのと、フレームが独特で、非常にカッコ良くまた上位グレード(中級グレード?)というのもあって非常に軽快でよく走ります!また乗る事もあるかと、ずつと保管していたのですが、中々乗る機会もなく。。であれば乗りたいと思っていただける方がいればお譲りしたいと思い出品いたしました。前オーナー様が防犯登録抹消済み、私自身は防犯登録はしておりません。(自宅とジムの往復のみの使用目的だったので)譲渡証明書おつけします。※自転車防犯登録協会に問い合わせしたところ、防犯登録していない旨を記入した、譲渡証明書で、次のオーナー様にて、防犯登録出来るとの事でしたが、各都道府県によって異なる場合もあるかもしれないので、念のためお住まいの地域の防犯登録協会にお問い合わせください。できれば直接取引でお願いしたいです。当方は大阪府門真市在住です。守口、門真、寝屋川、四條畷、大東程度でしたら自転車にのってお持ちします。カッコ良くて、軽快なミニベロをお探しの方はぜひご検討ください。種類···ミニベロ特徴···折りたたみ・折り畳みギア・変速段数···16 ~ 18段ミニベロGIANTイディオムダホンtarn折り畳み自転車スポーツサイクルシマノSORA※8枚目の写真の用に、バルブが少し傾いてしまってますが、空気漏れ等もなく、問題なく使用できています。※取扱説明書もあったので載せました。最終価格に変更しました。

商品の情報 ブランド ジャイアント 商品の状態 やや傷や汚れあり

中村さま専用 大滝製作所 クロモリロードバイク◆電動アシスト自転車.ブリヂストン.アンジェリーノプティット e ◆Bianchi ビアンキ カメレオンテ1 神奈川 引取限定 クロスバイクキャノンデール フーリガン サイズS 中古美品 室内保管☆ 5396子供乗せ電動アシスト自転車ヤマハ3人乗り対応20インチクロスバイク トレック TREK FX3BESV ベスビー PSA1 電動アシスト 2021年モデル 超美品ぱたやん様専用 BH Pino フレームセットMERIDA RIDE150激レア 新品同SURLYドロップハンドルHEDホイール超高級カスタム