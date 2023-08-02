大人も着やすいシンプルファッション jacquemus 美品❤️ Le 2wayショルダー Chiquito ショルダーバッグ

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カラー：ブラック

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素 材：レザー

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付属品：箱、保存袋

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状 態：新品未使用

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サイズ：厚み8 cm 幅17 cm ハンドル14 cm

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* 素人採寸で、若干の誤差はご了承ください。

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プラダ PRADA 2way ショルダーバッグ レオパード アニマル ハラコ

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※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

【新品未使用】 マークジェイコブス スナップ ショット ショルダー 赤

商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。

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※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。

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商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。

商品の情報 ブランド ジャックムス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます。カラー：ブラック素 材：レザー付属品：箱、保存袋状 態：新品未使用サイズ：厚み8 cm 幅17 cm ハンドル14 cm* 素人採寸で、若干の誤差はご了承ください。韓国で購入します即購入可能※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。 ※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。

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