新入荷 stussy nike Vandal スニーカー

【商品状態】新品未使用

【サイズ】26.5cm

【カラー】ブラック

【出品理由】

Vandalと言うモデルを履いた事がなく、サイズ感が分からないままハーフサイズ落として購入してしまいました。

その結果、サイズが小さかったので今回出品する事に致しました。

※3枚目の画像の所で箱に少し凹みがあります。

商品到着時からあるものです。

⚠️注意事項

️⚠️購入する際は、必ずご連絡下さい。

連絡なかった場合の購入は、キャンセルとさせて頂きます。

ご理解の程、宜しくお願い致します。

⚠️値下げ交渉は、行っておりません。

#stussy

#nike

#vandal

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

