25日まで値下げ

Seymour Duncan jazz base ジャズベース レザーケース付き

都内手渡し可能です。

フジゲン NEO Classic 5弦 エレキベース 中古 美品



★フェルナンデス ベース パープル★

サイズの都合からネックとボディを分解して発送させていただくことがございます。

最終値下げSadowsky セミハードケース ベース用



Cort Curbow Bass 4弦 赤 美品

以下スペックなど材質などはディバイザーの98年版カタログを参考にしています。※素人が確認しておりますので見落としなどあるかもしれません。ご容赦ください。

Fender PRECISION BASS



リユニオンブルース ベースケース

■ネック

【PUフェンス・ブリッジカバー付き】JB Black



Fender USA Highway One Jazz bass ジャズベース

材質 メイプルローズ指板

FERNANDES PJ-50 レッド 1980年代製

ナット 真鍮? 40ミリ前後

貴重!エピフォン サンダーバード ゴス

ペグ ゴトー

SCHECTER Diamond ベース

状態 若干順反りで2,3~2ミリ程度の弦高(この状態でハイフレットで若干ばずがでます)

Ibanez BTB-845V Hi-C

ロッド 両方に調節幅があることは確認済みです。ゲージは40-100

STR Built by ASKA 5弦BASS

裏全体的に黒ずみがあります。また指板のRは確認しておりませんが弾いた感じかなりフラットです。

Philip Kubicki Ex Factor Bass 中古美品 ‘95年製



YAMAHA ヤマハ PJタイプ 弾きやすいRBS-200

■ボディ

Cool Z ZJB-M10R CAG



Compact Bass エレキベース CJB-70s ASH/Active

材質 アルダー※カタログを見るとアッシュである場合もあるようです。本個体に関しては確認しておりません。

Bacchus バッカス UNIVERSE ジャズベース エレキベース 良品



【よらこさん専用】Geek IN Box ベース(ウッド)

重さ 4,3kg程度※家庭用体重計で図ったものです。

GET'M GET'M STRAPS Black Faux Fur



25日まで値下げ日本製riverhead rgb54h

塗装 ポリ

Ibnez BTB675 NTF 【未使用弦付き!】



[値下げ] Fernandes RJB-75

状態 大きな傷はありませんが擦り傷などは多数あります。

TOKAI jazz sound ジャズべタイプ フレットレス



esp e-ii gb4

■電装系

Fender エアロダイン JAZZ BASS ストラップ付き

2バンドのアクティブベースです。

【中古】5弦ベース Fujigen(FGN) / Neo Classic 美品

特に目立つがりなどはありません。

TUNE TBC-4 フレイムメイプルトップ アクティブ ベース



Ibanez ATK305 アイバニーズ 5弦ベース

■所感

Ibanez SR305 5弦ベース ブラック 黒 ソフトケース付属 動作品

音はバキバキというよりおとなしい印象です。

ヤマハ ベース 改フレットレス ジャパンヴィンテージ ビンテージ 送料無料

ネックも細くスティングレイというよりはジャズベースタイプにアクティブのハムを2個載せたといった感じです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

25日まで値下げ都内手渡し可能です。サイズの都合からネックとボディを分解して発送させていただくことがございます。以下スペックなど材質などはディバイザーの98年版カタログを参考にしています。※素人が確認しておりますので見落としなどあるかもしれません。ご容赦ください。■ネック材質 メイプルローズ指板ナット 真鍮? 40ミリ前後ペグ ゴトー 状態 若干順反りで2,3~2ミリ程度の弦高(この状態でハイフレットで若干ばずがでます)ロッド 両方に調節幅があることは確認済みです。ゲージは40-100裏全体的に黒ずみがあります。また指板のRは確認しておりませんが弾いた感じかなりフラットです。■ボディ 材質 アルダー※カタログを見るとアッシュである場合もあるようです。本個体に関しては確認しておりません。重さ 4,3kg程度※家庭用体重計で図ったものです。塗装 ポリ状態 大きな傷はありませんが擦り傷などは多数あります。■電装系2バンドのアクティブベースです。特に目立つがりなどはありません。■所感音はバキバキというよりおとなしい印象です。ネックも細くスティングレイというよりはジャズベースタイプにアクティブのハムを2個載せたといった感じです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

みかん様専用 送料込 G&L L 2000 BASS USAシェクター ベース ヘルレイザー AD-C4-HR/BCHGRECO グレコ ベースギターFENDER JAZZ BASS ELECTRIC BASS JAPANさっすぺんだー様専用再支払い用 専用ページ 【5286】 fgn JAZZ BASS modelレア 生産完了品 YAMAHA BB714BS ビリー・シーン ヤマハ ベース