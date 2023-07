【新品・未使用・正規品】

DIOR (ディオール)

メンズ EXPLORER ブーツ カーフレザー

DIOR AND PETER DOIG スムースカーフスキン & カムフラージュ ジャカード

エクスプローラー ブーツ アンクル ブーツ 靴 スニーカー

商品コード: 3BO257ZLT_H669

21-22AW

公式定価:176,000円(税込)

生産国 : イタリア

色:ブラック / カーキ

サイズ:IT 42.0【JP 27.0 cm】

付属品:専用箱、シューズ袋(2個)、替え紐、ケアカード

【商品詳細】

・ブラック スムースカーフスキン

・ブラウンの「ディオール & ピーター・ドイグ」カムフラージュ ジャカード

・サイドに“DIOR”シグネチャー パッチ

・ハイトップ

・フロントにシューレース、背面にジップクロージャー

・補強付きラバートゥとノッチ アウトソール

・サイドステッチ入りウェルデッド構造

・ダストバッグ付き

・イタリア製

※色・サイズについて

商品写真は、お使いのPC環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。

【商品コメント】

アーティスト ピーター・ドイグとのコラボレーションによる、「Dior Explorer (ディオール エクスプローラー)」ブーツ。ブラックのスムースカーフスキンを使用し、ブラウンの「DIOR AND PETER DOIG (ディオール & ピーター・ドイグ)」カムフラージュ ジャカードのインサーションを両サイドにあしらっています。背面にジップクロージャーを配した着脱しやすいデザインを、“DIOR”パッチ、ノッチ ラバーソール、補強した同系色のラバー トゥで仕上げました。今シーズンの装いに幅広くマッチし、「ディオール & ピーター・ドイグ」の他のアイテムと合わせてもお使いいただける、モダンなアイテムです。

※イタリアの正規品取扱店から購入したものですので100%本物です。

パーカー スウェット Tシャツ 財布 バッグ

カラー...ブラック

シューズ丈...ミドル

ヒール高さ...3.1~5cm

ブーツ型...レースアップ

履き口...紐

素材...本革

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

