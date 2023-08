ニューバランス new balance

CM1600LG

1000番台で初めて衝撃吸収性と反発性に優れたABZORBを搭載して1994年に登場した「1600」。

独特な流線型のデザインラインのアッパーに安定性とクッション性を両立するENCAP構造でABZORBを内蔵し、着地時の衝撃吸収をサポートするミッドソールを融合し、着地時の衝撃吸収をサポート。

オリジナルデザイン、素材感を踏襲したアジア生産の「CM1600」。

商品を購入後、一度、10分位履きました

新品ではありませんが、美品だと思います。

箱、商品タグあります。(購入時の付属品は全てあります。)

写真にてよく状態を確認していただき、中古品にご理解のある方のご入札をお待ちしております。

神経質な方のご入札はご遠慮願います。

気持ちのいいお取り引きを心がけておりますのでよろしくお願いします。

990 991 992 993 996 997

1300 1400 1500 1700 2002

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

