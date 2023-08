MARGARET HOWELL マーガレットハウエル

SUPERFINE COTTON STRIPE SHIRTS

バンドカラー コットンシャツ

ストライプ 長袖

グリーン

定価30,800円(税込)

マーガレットハウエルのバンドカラーシャツです。

リラックス感のあるシルエットのデザインで

メンズライクなバンドカラーがとても素敵なシャツです。

薄くて非常に軽い上質なコットン素材でさらりと肌触りも良く、

一枚で着ても夏場の羽織にもお使いいただけます。

ほとんど着ていないので目立つ難なくとても綺麗です。

公式ではブルーとして販売されていましたが、

実際の色はグリーンだと思います。

今からの季節にぴったりなので

お探しの方にぜひ。

サイズ3

肩幅 約49㎝

身幅 約60㎝

袖丈 約55㎝

着丈 前約59㎝、後ろ約67㎝

コットン100%

グリーン

※公式ではブルー

※計測値の多少の誤差はご了承ください

※綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のため状態に関してわずかな差などを許せない方はご遠慮ください

※バッグ、アクセサリーなどはつきません

========

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···ストライプ

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

