【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード

ブルースFFR
Dスタンダード ディアブロス爆轟ブルース デッキ 調整パーツ+おまけ
祝福の聖天使 アレスティエル フレームレア FFR ヴァンガード
ダークステイツ
叙情的人狼〜Song for you〜(ロロネロルデッキ)
ヴァンガード フレアヴェイル・ドラゴン sp 2枚
バラ売りも可能です。
ヴァンガード/仮面竜奏/FFR/スパイラルキューティ・エンジェル/2枚
聖卵祭実行委員長 クラリッサ FFR フェスティバルブースター2023
１枚4000円 普通郵便
魔宝竜 ドラジュエルド デッキ
２枚7850円 普通郵便
戸倉ミサキデッキ(送料込み)
３枚11700円 らくらくメルカリ便
ネヴァン sp
ヴァンガード ガーンデーヴァ デッキ ④
トラブル防止のためプレイ用でお願いします。
SANAさん専用
旧ウィリスタデッキ
ヴァンガード 全知の神器 ミネルヴァ SP 2枚
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ディアブロス爆轟ブルース FFR
ドラゴンエンパイア
ヴァンガード Pスタン ブレードマスターデッキ
ストイケイア
ヴァンガード ドラゴニック オーバーロード デッキ
ケテルサンクチュアリ
籠めた願いは何色に ヴァルシュブラン FFR １枚
ダークステイツ
女神再臨 ダークステイツ 4コン
ブラントゲート
クーリング・ハート ユイカ RRR 4枚
リリカルモナステリオ
ハーモニクス・メサイア SP 1枚
ヴァンガード/FFR/輝き満ちる光彩 ウィリスタ
緋炎帥竜 ガーンデーヴァ
ヴァンガードZERO ブラスター・ジョーカー 伴星の星輝兵 フォトン 2枚セット
壮鱗の大炎斧 カルガフラン
ヴァンガード/仮面竜奏/RR/マスク・オブ・ヒュドラグルム/４枚
武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ
ゾルガ・マスクス デッキ
業魔宝竜 ドラジュエルド・マスクス
テグリア メープル フルレア spパーツセット
異星刻姫 アストロア゠バイコ・マスクス
最終値下げ ヴァンガード ペトラルカデッキ スリーブ付き
黒天の雷震妃 レィミーナ
ヴァンガード 水想幻獣ルルスズール 40-MN0614-03C
極光戦姫 ペネトレイト・アクアス
Dスタンダード ディアブロス爆轟ブルース デッキ 調整パーツ+おまけ
討究の鎌刃 ハビタブルゾォン
祝福の聖天使 アレスティエル フレームレア FFR ヴァンガード
葬空死団 ハナダ・ハーフウェイ
叙情的人狼〜Song for you〜(ロロネロルデッキ)
天道の大賢者 ソルレアロン
ヴァンガード フレアヴェイル・ドラゴン sp 2枚
六角宝珠の女魔術師 “藍玉”
ヴァンガード/仮面竜奏/FFR/スパイラルキューティ・エンジェル/2枚
スパイラルキューティ・エンジェル
聖卵祭実行委員長 クラリッサ FFR フェスティバルブースター2023
戯弄の降霊術師 ゾルガ・マスクス
魔宝竜 ドラジュエルド デッキ
隷属の葬列 リアノーン・マスクス
戸倉ミサキデッキ(送料込み)
恋縛の乙女 マーガレット
ネヴァン sp
マスク・オブ・ヒュドラグルム
ヴァンガード ガーンデーヴァ デッキ ④
ここからは実験の先
SANAさん専用
オルターエゴ・メサイア
旧ウィリスタデッキ
ヴァンガード 全知の神器 ミネルヴァ SP 2枚
デッキ
ディアブロス爆轟ブルース FFR
ブルースFFRダークステイツバラ売りも可能です。１枚4000円 普通郵便２枚7850円 普通郵便３枚11700円 らくらくメルカリ便トラブル防止のためプレイ用でお願いします。検索ワードドラゴンエンパイアストイケイアケテルサンクチュアリダークステイツブラントゲートリリカルモナステリオ緋炎帥竜 ガーンデーヴァ壮鱗の大炎斧 カルガフラン武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ業魔宝竜 ドラジュエルド・マスクス異星刻姫 アストロア゠バイコ・マスクス黒天の雷震妃 レィミーナ極光戦姫 ペネトレイト・アクアス討究の鎌刃 ハビタブルゾォン葬空死団 ハナダ・ハーフウェイ天道の大賢者 ソルレアロン六角宝珠の女魔術師 “藍玉”スパイラルキューティ・エンジェル戯弄の降霊術師 ゾルガ・マスクス隷属の葬列 リアノーン・マスクス恋縛の乙女 マーガレットマスク・オブ・ヒュドラグルムここからは実験の先オルターエゴ・メサイア デッキ