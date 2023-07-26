お知らせ ログイン 会員登録 出品
【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード

商品の説明

ブルースFFR
Dスタンダード　ディアブロス爆轟ブルース　デッキ　調整パーツ+おまけ

祝福の聖天使　アレスティエル　フレームレア　FFR ヴァンガード
ダークステイツ
叙情的人狼〜Song for you〜(ロロネロルデッキ)

ヴァンガード フレアヴェイル・ドラゴン sp 2枚
バラ売りも可能です。
ヴァンガード/仮面竜奏/FFR/スパイラルキューティ・エンジェル/2枚

聖卵祭実行委員長　クラリッサ　FFR フェスティバルブースター2023
１枚4000円　普通郵便
魔宝竜　ドラジュエルド　デッキ
２枚7850円　普通郵便
戸倉ミサキデッキ(送料込み)
３枚11700円　らくらくメルカリ便
ネヴァン　sp

ヴァンガード ガーンデーヴァ　デッキ　④
トラブル防止のためプレイ用でお願いします。
SANAさん専用

旧ウィリスタデッキ

ヴァンガード 全知の神器 ミネルヴァ SP 2枚
検索ワード
ディアブロス爆轟ブルース　FFR
ドラゴンエンパイア
ヴァンガード　Pスタン　ブレードマスターデッキ
ストイケイア
ヴァンガード ドラゴニック　オーバーロード　デッキ
ケテルサンクチュアリ
籠めた願いは何色に ヴァルシュブラン FFR １枚
ダークステイツ
女神再臨　ダークステイツ　4コン
ブラントゲート
クーリング・ハート　ユイカ RRR 4枚
リリカルモナステリオ
ハーモニクス・メサイア SP 1枚

ヴァンガード/FFR/輝き満ちる光彩 ウィリスタ
緋炎帥竜 ガーンデーヴァ
ヴァンガードZERO ブラスター・ジョーカー 伴星の星輝兵 フォトン 2枚セット
壮鱗の大炎斧 カルガフラン
ヴァンガード/仮面竜奏/RR/マスク・オブ・ヒュドラグルム/４枚
武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ
ゾルガ・マスクス　デッキ
業魔宝竜 ドラジュエルド・マスクス
テグリア メープル フルレア spパーツセット
異星刻姫 アストロア゠バイコ・マスクス
最終値下げ　ヴァンガード　ペトラルカデッキ　スリーブ付き
黒天の雷震妃 レィミーナ
ヴァンガード 水想幻獣ルルスズール 40-MN0614-03C
極光戦姫 ペネトレイト・アクアス
Dスタンダード　ディアブロス爆轟ブルース　デッキ　調整パーツ+おまけ
討究の鎌刃 ハビタブルゾォン
祝福の聖天使　アレスティエル　フレームレア　FFR ヴァンガード
葬空死団 ハナダ・ハーフウェイ
叙情的人狼〜Song for you〜(ロロネロルデッキ)
天道の大賢者 ソルレアロン
ヴァンガード フレアヴェイル・ドラゴン sp 2枚
六角宝珠の女魔術師 “藍玉”
ヴァンガード/仮面竜奏/FFR/スパイラルキューティ・エンジェル/2枚
スパイラルキューティ・エンジェル
聖卵祭実行委員長　クラリッサ　FFR フェスティバルブースター2023
戯弄の降霊術師 ゾルガ・マスクス
魔宝竜　ドラジュエルド　デッキ
隷属の葬列 リアノーン・マスクス
戸倉ミサキデッキ(送料込み)
恋縛の乙女 マーガレット
ネヴァン　sp
マスク・オブ・ヒュドラグルム
ヴァンガード ガーンデーヴァ　デッキ　④
ここからは実験の先
SANAさん専用
オルターエゴ・メサイア
旧ウィリスタデッキ

ヴァンガード 全知の神器 ミネルヴァ SP 2枚
デッキ

ディアブロス爆轟ブルース　FFR

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
ブルースFFRダークステイツバラ売りも可能です。１枚4000円　普通郵便２枚7850円　普通郵便３枚11700円　らくらくメルカリ便トラブル防止のためプレイ用でお願いします。検索ワードドラゴンエンパイアストイケイアケテルサンクチュアリダークステイツブラントゲートリリカルモナステリオ緋炎帥竜 ガーンデーヴァ壮鱗の大炎斧 カルガフラン武装鏡鳴 ミラズヴェルリーナ業魔宝竜 ドラジュエルド・マスクス異星刻姫 アストロア゠バイコ・マスクス黒天の雷震妃 レィミーナ極光戦姫 ペネトレイト・アクアス討究の鎌刃 ハビタブルゾォン葬空死団 ハナダ・ハーフウェイ天道の大賢者 ソルレアロン六角宝珠の女魔術師 “藍玉”スパイラルキューティ・エンジェル戯弄の降霊術師 ゾルガ・マスクス隷属の葬列 リアノーン・マスクス恋縛の乙女 マーガレットマスク・オブ・ヒュドラグルムここからは実験の先オルターエゴ・メサイア デッキ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード

27分钟前

【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード

¥15,555 ¥11,666

(税込) 送料込み
1
1
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

70ddcc8c

 1156

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

70ddcc8c
【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード 【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード

ディアブロス爆轟ブルース【FFR】{D-BT09/FFR05}《ダークステイツ》

ディアブロス爆轟ブルース【FFR】{D-BT09/FFR05}《ダークステイツ》


無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟

無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟


無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟

無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟


無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟

無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟


グッズ-カードケース】ブシロード スリーブコレクション ミニ Vol.626

グッズ-カードケース】ブシロード スリーブコレクション ミニ Vol.626


無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟

無地・新色登場！ ヴァンガード/龍樹侵攻/FFR/ディアブロス 爆轟


ヴァンガード 418『ディアブロス“爆轟”ブルース』デッキ | カード

ヴァンガード 418『ディアブロス“爆轟”ブルース』デッキ | カード

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【送料無料/新品】 ディアブロス爆轟ブルース　FFR カードファイト!! ヴァンガード
© www.inba.net, Inc.