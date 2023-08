店舗良い / KAMEMANNEN カメマンネン KMN-99 / サングラス/メガネ

レンズカラー···シルバー

素材···メタル

レンズ形···ラウンド

・お手数ではございますがコメント頂けましたら5%OFF致します。よろしくお願い致します。

シルバー

43□22 145

<状態>1週間ほど使用しました。

使用回数少ないため美品です。

右-4.50左-4.25だったと思います。

クリップオンサングラスは度なしです。

"レンズ交換前提"で宜しくお願い致します。

<購入金額>

メガネ+クリップオンサングラス

トータルで正規店購入です。

レンズ代抜き¥64,000円でした。

___________________________________

お顔の見えないお取引ですので、ご不安なこともあると存じます。

お気軽にコメントなど下さいませ。

#トラブル防止も兼ねてプロフィール確認後の購入よろしくお願い申し上げます。

<検索>

#カメマンネン #アヤメ #ラウンド #丸メガネ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

レンズカラー···シルバー素材···メタルレンズ形···ラウンド・お手数ではございますがコメント頂けましたら5%OFF致します。よろしくお願い致します。 シルバー 43□22 145<状態>1週間ほど使用しました。使用回数少ないため美品です。右-4.50左-4.25だったと思います。クリップオンサングラスは度なしです。"レンズ交換前提"で宜しくお願い致します。<購入金額>メガネ+クリップオンサングラストータルで正規店購入です。レンズ代抜き¥64,000円でした。___________________________________お顔の見えないお取引ですので、ご不安なこともあると存じます。お気軽にコメントなど下さいませ。#トラブル防止も兼ねてプロフィール確認後の購入よろしくお願い申し上げます。<検索>#カメマンネン #アヤメ #ラウンド #丸メガネ

