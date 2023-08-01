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商品の説明
《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ
LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) アルマ ハンドバッグ
専用商品です！FENDI・バイザウェイ・ミディアム・ブラック
◾︎縦 17㎝
6/23値下げ！フルラ 2wayバッグ
◾︎横 27㎝
☆Salvatore Ferragamo ハンドバッグ☆
◾︎マチ 9㎝
COACH コーチ 2WAYハンドバッグ スワッガー ティーローズ レザー
新品未使用 イルビゾンテ ハンドバッグ トートバッグ
Burberryのオールレザーのハンドバッグです。
☆新品未使用☆ MSGM Canvas Bag キャンバス地 バッグ
q1148 美品!! プラダ 2way レザーショルダーバッグ トートバッグ
ネイビーパープルのような色合いで、Burberryのロゴプレートが高級感あるバッグです。
未使用FURLA◆2wayレザーハンドバッグ5.6万◆鮮やかなマンダリンオレンジ
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バッグ内にはファスナーのポケットも付いています、
フルラ ハンドバッグ ショルダーバッグ
美品❗️和光 ポシェット 黒
角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。
美品 超希少 クリスチャン ディオール ヴィンテージ ハンドバッグ CDロゴ 紺
ジャンポールゴルチエ jean paul gaultier 巾着 ハンドバッグ
商品は直営店や質屋や中古ブランドショップで購入したもので確実に正規品ですのでご安心ください。
//値下げ//【美品】レザージュエルズ トートバッグ クロコダイル 黒
商品の情報
ブランド
バーバリー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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最終SALEショルダーバッグ ハンドバッグ
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《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ◾︎縦 17㎝◾︎横 27㎝◾︎マチ 9㎝Burberryのオールレザーのハンドバッグです。ネイビーパープルのような色合いで、Burberryのロゴプレートが高級感あるバッグです。バッグ内にはファスナーのポケットも付いています、角のスレもなく比較的綺麗なバッグです。商品は直営店や質屋や中古ブランドショップで購入したもので確実に正規品ですのでご安心ください。
商品の情報
ブランド
バーバリー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
今年も話題の 《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ ハンドバッグ
375
11分钟前
今年も話題の 《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ ハンドバッグ
¥
16,500
¥
12,375
(税込) 送料込み
8
8
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バッグ
ハンドバッグ
《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
63321668a623
1553
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
今年も話題の 《美品》Burberry (バーバリー)ハンドバッグ ハンドバッグ
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