カネコイサオのボレロブラウスになります。

フリルたっぷり、裾がペプラムなのでとてもガーリーで可愛いブラウスになります⸜( ◜︎࿀◝︎ )⸝

ボタンは1番上だけなので、ボレロのような感じです。

首元と背面にリボンが付いていてとても可愛いデザインです!

サイズの記載がありませんのでフリーサイズにしております。

詳しい寸法を下記でご確認下さい。

目立つ汚れや傷みなどはありませんが、USED品になりますのでご理解頂ける方のみ購入をお願いいたしますm(__)m

小さく畳んで発送しますので畳みシワが出来る可能性があります。

厚みを抑えるためにチャック付き袋で圧縮して発送する場合があります。

サイズ

着丈 56cm

身幅 53cm

肩幅 47cm

袖丈 56cm

素人採寸になりますので多少の誤差はご容赦下さい。

( 'ω'o[フォロワー募集中]o

不定期でフォロワー様限定のセールを実施してます!

まとめ買いも大歓迎です⸜( ◜︎࿀◝︎ )⸝

#IKURAのレディースLadiesリスト

↓全商品リスト↓

#IKURAのALLアイテムリスト

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カネコイサオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

