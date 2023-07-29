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期間限定特別価格 DIGA Panasonic DMR-BW680動作良品 ブルーレイレコーダー ブルーレイレコーダー

商品の説明

Panasonic製　ブルーレイ・ＤＶＤレコーダー　
ほぼ新品HDD！フェイスカバーブラック！高画質！SONY BDZ-AT300S
動作品です。　美品です！！
美品　SONY ブルーレイレコーダー　2録画　BDZ-ZW1700
品番　DMR-BW680　ブラック系
SHARP AQUOSブルーレイBD-T1800　HDDは新品3TB増量交換!!

たかはしさま専用【新品未開封】TOSHIBA DBR-T2010 BLACK
誰でも「らくらく設定」で即刻使えますよ！
TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBR-T1009 2020年製
テレビ画面に出るガイドに従う簡単なメッセージから
Panasonic♪DMR-BRW 1000 ブルーレイレコーダー ディーガ
ボタンを押すだけで設定完了します。　　
maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き

【新品】Panasonic LM-BE50P10 2パックセット
地デジ、ＢＳ／ＣＳ　受信 〇
WD SN740 NVMe 2TB SSD M2 2230 Ally RC71L
ＨＤＤへ録画、再生 〇
シャープ ブルーレイレコーダー 4TB 3チューナー 4B-C40AT3
市販ＤＶＤ　再生 〇
《☆2番組同時録画》シャープ ブルーレイレコーダー BD-NW510
市販ＢＤ　　再生 〇
☆3番組同時録画 Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BZT750
ＨＤＤ⇒ＤＶＤ，ＢＤへダビング 〇　
2022 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー　DBR4KZ400
ダビングしたディスク再生 〇
SONY　テレビ台　RHT-G550
上記の基本機能完全動作確認しました
Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRW510

まーちん様専用SONY ハードディスクレコーダー BDZ-AT950W 1TB
ケーブルテレビに接続する方は一部パーツをご自身で調達が必要とSTBをご理解出来ないお方は購入前に相談してください。
【むくむく様専用】おうちクラウド DIGA DMR-BCT1060 3番組同時

SONY BDZ-ZW500 500GB 2016年製
外観は比較的綺麗に使用されています
取扱説明書付属！スグ使えるセット！wチューナー搭載！東芝HDD＆BDレコーダー

パナソニック DMR-BRZ1010 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー
＜付属品＞
シャープ 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDW75
Ｂ－ＣＡＳ
Panasonic DIGA ブルーレイレコーダー DMR-BW680動作良品
リモコン 新品
SHARP BDＷ560 12倍録 2番組W録 500GB 外付HDD フル装備
アンテナケーブル　新品
★DIGA DMR-BZT710 新品6TB/3番組同時録画可新品リモコン付き★
ＨＤＭＩケーブル　新品
SONY BDZ-EW1000
電源コード
ブルーレイレコーダー　SONY BDZ-ZW550 付属品あり。動作確認済み

シャープ 2B-C10BW2 AQUOS　アクオス ブルーレイレコーダー
取扱い説明書　ＣＤ盤（ＰＤＦ）付けます。
ほぼ新品HDD！フェイスカバーブラック！高画質！SONY BDZ-AT300S
「らくらく設定」
美品　SONY ブルーレイレコーダー　2録画　BDZ-ZW1700
初期設定はテレビ画面に出る指示でリモコンボタン
SHARP AQUOSブルーレイBD-T1800　HDDは新品3TB増量交換!!
操作する誰でもかんたんに出来ます。
たかはしさま専用【新品未開封】TOSHIBA DBR-T2010 BLACK

TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBR-T1009 2020年製
本体基本（録る、見る、残す）動作保証
Panasonic♪DMR-BRW 1000 ブルーレイレコーダー ディーガ

maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き
送料　無料　安心のメルカリ便でお届けします。
【新品】Panasonic LM-BE50P10 2パックセット

WD SN740 NVMe 2TB SSD M2 2230 Ally RC71L
注：中古品です。新品ではありませんのでご理解出来る方以外の方は
シャープ ブルーレイレコーダー 4TB 3チューナー 4B-C40AT3
お控え下さい。
《☆2番組同時録画》シャープ ブルーレイレコーダー BD-NW510
取引完了後の対応は出来ません！

☆3番組同時録画 Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BZT750

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

2022 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー　DBR4KZ400

SONY　テレビ台　RHT-G550
Panasonic製　ブルーレイ・ＤＶＤレコーダー　動作品です。　美品です！！品番　DMR-BW680　ブラック系誰でも「らくらく設定」で即刻使えますよ！テレビ画面に出るガイドに従う簡単なメッセージからボタンを押すだけで設定完了します。　　地デジ、ＢＳ／ＣＳ　受信 〇ＨＤＤへ録画、再生 〇市販ＤＶＤ　再生 〇市販ＢＤ　　再生 〇ＨＤＤ⇒ＤＶＤ，ＢＤへダビング 〇　ダビングしたディスク再生 〇上記の基本機能完全動作確認しましたケーブルテレビに接続する方は一部パーツをご自身で調達が必要とSTBをご理解出来ないお方は購入前に相談してください。外観は比較的綺麗に使用されています＜付属品＞Ｂ－ＣＡＳリモコン 新品アンテナケーブル　新品ＨＤＭＩケーブル　新品電源コード取扱い説明書　ＣＤ盤（ＰＤＦ）付けます。「らくらく設定」初期設定はテレビ画面に出る指示でリモコンボタン操作する誰でもかんたんに出来ます。本体基本（録る、見る、残す）動作保証送料　無料　安心のメルカリ便でお届けします。注：中古品です。新品ではありませんのでご理解出来る方以外の方は お控え下さい。取引完了後の対応は出来ません！

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

期間限定特別価格 DIGA Panasonic DMR-BW680動作良品 ブルーレイレコーダー ブルーレイレコーダー

15分钟前

期間限定特別価格 DIGA Panasonic DMR-BW680動作良品 ブルーレイレコーダー ブルーレイレコーダー

¥10,600 ¥9,010

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960cd

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コメント (9)

960cd
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人気ブラドン DIGA Panasonic ブルーレイ 動作良品 DMR-BW680

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