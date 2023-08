ご覧いただきありがとうございます。

SHARP オーブンレンジ



RE-S15F

こちらはバルミューダデザイン レンジ ホワイトです。

2019年製品

動作、機能確認済み、不具合はございません、すぐに使用していただけると思います。

目立った傷や汚れはないと思っておりますが、中古品なので、使用感などは多少ございます、ご理解いただける方のみお願い致します。

全体的に清掃しました、目立った汚れ、匂いはほぼないと思います。

本体+角皿を発送いたします。

送料込みなので、大幅なお値下げは難しいです。ご了承ください。

◾️製品仕様

・本体寸法:幅450mm × 高さ330mm × 奥行き362mm(ハンドル部含む412mm)

・庫内寸法:幅 353mm × 高さ 168mm × 奥行き 293mm

・総庫内容量:庫内形状18L フラット庫内

・本体重量:約12kg

・電源AC:100V 50Hz/60Hz

・電源コード長さ:約1.4m

・消費電力(電子レンジ):1270W

・消費電力(オーブン):1130W

・電子レンジ手動出力:100W、500W、600W、800W

・オーブン温度調節:40°C(発酵)、100〜250°C(10°C単位)

ドアタイプ: たて開き

フラットタイプ有

庫内タイプ: フラット

#バルミューダデザイン

#オーブンレンジ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

