【日本未発売】 新品美品21枚ハンカチセット♪ ハンカチ

ご覧頂き有り難うございます♪

【Vivienne Westwood 】未使用 チェック長財布

ブランド、ノーブランドの新品、美品ハンカチセットです

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新品、未使用ですが経年劣化、保管の汚れはご了解下さい

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計21枚

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サイズは約40-40

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セットでご購入お願い致します

みどり様 フェイラー ハンカチ プリーツプリーズ半袖

新品、美品ばかりでお勧め

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禁煙室内で保管

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他多数出品していきます

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ぜひプロフあわせて注意書きなども書いてありますので見ていただけるとうれしいです。

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返事など遅れるときがありますがきちんと対応はさせていただきます。

【Vivienne Westwood 】未使用 チェック長財布

新品美品なども素人の保管上、多少の傷や汚れは御了承下さい

みどり様 フェイラー ハンカチ プリーツプリーズ半袖

ご質問などあればお気軽にコメントくださいね♪

新品美品21枚ハンカチセット♪

#よく再出品の為削除をします、再び探して頂けるふと嬉しいです♪

商品の情報 ブランド ピエールカルダン 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き有り難うございます♪ブランド、ノーブランドの新品、美品ハンカチセットですKansaiMARIOvalentinoCacharelENRICOCOVERIPOLOSIENNEピエールカルダンbyMAOZI等わさび染め カレンダーデザイン 帽子柄 あぶらとり等新品、未使用ですが経年劣化、保管の汚れはご了解下さい計21枚サイズは約40-40セットでご購入お願い致します新品、美品ばかりでお勧め 禁煙室内で保管 他多数出品していきます ぜひプロフあわせて注意書きなども書いてありますので見ていただけるとうれしいです。 返事など遅れるときがありますがきちんと対応はさせていただきます。 新品美品なども素人の保管上、多少の傷や汚れは御了承下さいご質問などあればお気軽にコメントくださいね♪#よく再出品の為削除をします、再び探して頂けるふと嬉しいです♪

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