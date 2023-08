sweat pullover ikkuna suzuki takayuki 未使用

購入後、一度も開封していませんでした。

着る事が無いので出品致します。

ブランド ikkuna suzuki takayuki 品番 193004N

カラー hazel

サイズ 1

肩幅58cm 身幅58cm 着丈58cm 袖丈49cm

※素人採寸のため若干の誤差があるかもしれません。

素材:コットン 100%

新品未使用品 タグ付きになります。

※新品未使用品ですが、撮影の為開封している事、ご了承下さい。

本体価格 22,000円

オーガニックコットンの、軽くて柔らかな裏毛素材を使用した、

プルオーバータイプのスウェットです。

程よく横幅をもたせ、オーバーサイズに仕立てました。

腰回りをやさしく包み込むような、 体のラインを拾わないゆったりとしたコクーンシルエットが特徴です。

後ろは少しカーブを付けて前後差を付けておりますので、ヒップを優しく包み込んでくれます。

お値下げ可能ですが、常識の範囲外のお値下げについてはお断り致します事、ご了承下さい。

交渉中でも購入される方優先致します。

専売にはしませんので、ご了承ください。

返品は不可となります。

ご不明点ありましたら、必ず購入前にお問い合わせ下さい。

sweat pullover ikkuna suzuki takayuki 未使用購入後、一度も開封していませんでした。着る事が無いので出品致します。ブランド ikkuna suzuki takayuki 品番 193004Nカラー hazelサイズ 1肩幅58cm 身幅58cm 着丈58cm 袖丈49cm※素人採寸のため若干の誤差があるかもしれません。素材:コットン 100% 新品未使用品 タグ付きになります。※新品未使用品ですが、撮影の為開封している事、ご了承下さい。本体価格 22,000円オーガニックコットンの、軽くて柔らかな裏毛素材を使用した、プルオーバータイプのスウェットです。程よく横幅をもたせ、オーバーサイズに仕立てました。腰回りをやさしく包み込むような、 体のラインを拾わないゆったりとしたコクーンシルエットが特徴です。後ろは少しカーブを付けて前後差を付けておりますので、ヒップを優しく包み込んでくれます。お値下げ可能ですが、常識の範囲外のお値下げについてはお断り致します事、ご了承下さい。交渉中でも購入される方優先致します。専売にはしませんので、ご了承ください。返品は不可となります。ご不明点ありましたら、必ず購入前にお問い合わせ下さい。1006m48776

