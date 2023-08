開店祝い 本日価格❗️新品 ニューバランス CM996WE2 22.5cm スニーカー

ゆるシルエットに合わせても品のよさが残るまろやかベージュ。ファッション誌が取り上げていたモデルで完売品です。

今時期におすすめです!

タグは外してしまいましたが、未使用品です。

ダンボールに入れてお届けします。

お値引きはご遠慮ください。

【モデル】

CM996 WE2

【カラー】

ベージュ

【サイズ】

22.5cm

気をつけて確認しておりますが、細かい汚れや傷の見落としなどがある場合がございます。個人が保管していたものとしてご理解いただきますようお願いします。

* 不明点はご質問ください。

* ペット、喫煙者はおりません。

* 梱包にはリサイクル品を使用しております。

* プロフィールをご一読下さい。

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

