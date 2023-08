超格安一点 LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ハンドバッグ　ショルダーバッグ ハンドバッグ

✨大人気LOUIS VUITTONのバッグになります♪✨

ルイヴィトン ヴェルニ ハンドバッグ



✅購入先

リユースショップ

✅商品説明

ショルダーストラップ美品になります。

ライン:ヴェルニ

使用に伴うキズやスレ汚れ角スレシミはご了承下さいませ。

✅留意点

写真や説明欄にて状態を確認し、ご理解、ご納得の上お買い求め

下さい。

確認したい事がありましたら購入前に必ずコメントにて

ご確認下さい。

写真掲載の上限枚数の関係がございますので確認したい箇所はコ

メントにてお伝え頂けましたら追加させて頂きます。

上記より状態によるクレームはお受けしておりません。

中古品の為神経質な方の購入は御遠慮下さい。

✅発送等

SDGsの観点から廃棄物削減の為、簡易包装にて発送。

万が一、不安な場合は+500円にて梱包材を利用し発送をさせ

て頂きます。

付属品はなしになります。

下記記載通り支払い確認後4-7日程になります。

照明器具等の光加減やデバイス等によるものはご了承願います。

✅支払い等

ATM支払いを選択される場合は必ず支払日をお伝え下さい。

大幅な値下げ交渉は御遠慮下さい。

金額訂正後の質問はお受けしておりません。

説明欄を確認してからのコメントをお願い致します。

購入時の領収書はこちらで保管しておりますが同封はしておりま

せん。

真贋・鑑定検品済みのお品物になりますのでご安心してお買い求

め頂けます。

万が一の場合のみ返品対応をさせて頂きますがそれ以外は留意点

記載通りになります。

ヴィンテージ品や状態等により買取店で買取不可と言われる事も

ございますが規格外品ではありません。

返品をご希望の場合はブティックにて真贋を御確認の上、店舗名

担当者名日時等詳細をお伝え下さい。リサイクルショップや質屋

等での鑑定はあくまでその会社の基準による判断になりますので

真偽を断定するものではありません。

万が一の場合には、返品返金対応をさせて頂きますのでご安心し

てお買い求め下さいませ。

管理番号 K10

古物商許可証取得済み

ルイヴィトン エルメス シャネル セリーヌ フェンディ バレンシアガ コーチ フルラ サンローラン 等出品しておりますのでご覧下さいませ。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

