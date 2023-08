土屋鞄 トーンオイルヌメ ソフトバックパックになります(色は、ブラウン)。

多少の使用感はあるものの、目立った傷等はなく、全体的に良い状態だと思います(底面はエイジングが効いています)。

内部は汚れや傷もなく、使用感の少ない綺麗な状態です。

ただし、あくまでも中古品であることをご理解の上、購入検討下さい。また、状態等は写真でご確認下さい。

定価 94,600円

下記は、HPからの一部抜粋となります。

【機能】

外装 = ファスナーポケット×1、サイドファスナー×1

内装 = ファスナーポケット×1、フリーポケット×2

【サイズ】

縦50.0×横35.0×底マチ16.0cm

ショルダー長さ 62.0〜86.0cm、6段階調節

ハンドル高さ 6.0cm

A4ファイル収納可

14inch(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

【素材】

外装 = 牛革

内装 = 豚革

【重さ】

約1590g

【内容量】

19L

【その他】

ふっくら柔らかな革を背中で満喫大人のための贅沢バックパック。柔らかでしっとりした手触りが魅力の「オイルヌメ革」を惜しみなく使ったバックパックです。少しレトロなデザインは、きちんとしたジャケット姿にも、寛いだ軽装にも自然にマッチ。使うほどにくったりとなじんでいく姿に、愛着が深まります。傷跡やシワなどの天然の痕跡やシボ模様など変化に富む表情と、何年も使い込んだようにアンティックな風合いが特徴。使い始めからしっとり柔らかで吸い付くような手触りと、うっとりするほど芳醇な革の香りも魅力です。しかも使い込んでゆくにつれてさらに柔らかさを増し、色艶を深めて何とも言えない風合いに熟成。時間とともに個性を増し、自分だけの革になっていきます。

メイン収納部は14インチのノートPCが入る広さ。マチも充実しているので、着替えなど、荷物がたっぷりと収まります。また、向かって右側のサイドファスナーから中に直接アクセスできますので、トップのフラップを開けなくても荷物の出し入れが可能です。

#GANZO

#メンズ

#レディース

#ユニセックス

商品の情報 ブランド ツチヤカバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

