最新入荷 SONY WF-1000XM4 ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン イヤフォン

|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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33分钟前
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ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM4 : 完全ワイヤレス/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/LDAC対応/ハイレゾ相当 最大8時間連続再生/高精度通話品質/IPX4防滴性能/ ワイヤレス充電対応/2021年モデル / マイク付き/マルチポイント対応
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