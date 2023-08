【正規品】 PLEATS PLEASE　プリーツプリーズ　サイズ　1　プリーツサルエルパンツ サルエルパンツ

必ずプロフィールをご覧ください。

☆プリーツプリーズのサルエルパンツ

☆サイズ 1

丈84

平置き素人採寸になります。

☆

中古品になります。

都内百貨店にて購入。いつ頃購入などはわかりません。

状態了解。画像にてご確認ください。梱包済みの為画像追加出来ません。

プロフィール欄に記載してありますが値引き、お取り置きは行っておりません。

よろしくお願いいたします。

しっかりと検品していますが中古品の場合検品漏れなどによる汚れやシミなど見落としがあるかもしれません。あくまで中古品として出品していますのでご確認よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

必ずプロフィールをご覧ください。☆プリーツプリーズのサルエルパンツ☆サイズ 1丈84平置き素人採寸になります。☆中古品になります。都内百貨店にて購入。いつ頃購入などはわかりません。状態了解。画像にてご確認ください。梱包済みの為画像追加出来ません。プロフィール欄に記載してありますが値引き、お取り置きは行っておりません。よろしくお願いいたします。しっかりと検品していますが中古品の場合検品漏れなどによる汚れやシミなど見落としがあるかもしれません。あくまで中古品として出品していますのでご確認よろしくお願いいたします。

