商品ページをご覧いただき、誠にありがとうございます!

ロッカクアヤコ 魔法の手 大きなバンダナ 手ぬぐい



2015年8月から9月にかけて開催されたバンクシー監修のテーマパーク、Dismaland。

本作品は、当時パークにて販売されたステンシル作品です。

ハードボードにキャンバスが貼り付けられており、裏面にはDismalandで販売されたことを示すシールが貼られています。

Dismalandの作品はコレクターが手放さない限り入手できないため、非常に希少です。

額装済み バンクシー ディズマランド ハードボードにステンシル ボムハガー2



また、本作品は額装済みなので、届いたらすぐに飾っていただけます。

サイズも比較的小さな部類に入るので、飾る場所も選びやすいです。

さらに、今回は購入時に付属する作品証明書に加え、Dismalandのチケットのコピーとマップのコピーをそれぞれお付けいたします。

これらのアイテムを眺めながら、今はなきDismalandに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

※1. 撮影時は反射を防ぐために正面のアクリル版を外しております。実際に商品をお送りする際は、こちらでアクリル板を装着しますのでご安心くださいませ。

※2. ネームプレートは付属しません。

◆サイズ

本体

縦:約255mm

横:約200mm

額縁

縦:約330mm

横:約270mm

◆商品の状態

比較的古い作品ではありますが、状態は良好です。

画像をご確認のうえ、ご検討くださいませ!

◆保管環境

当方タバコは吸っておらず、ペットも飼っておりません。

また、商品は撮影後に保護ケースに入れ、暗所にて大切に保管しております。

◆発送までの時間

代金をお支払いいただいてから24時間以内に発送いたします。

万が一発送が遅れてしまう場合は、事前に落札者さまへご連絡いたします。

◆最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

額装済み バンクシー ディズマランド ハードボードにステンシル 作品証明書 マップ チケット Banksy Dismaland ボムハガー BOMB HUGGER

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

