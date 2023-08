Nikon AF-S NIKKOR 20mm F1.8 G ED N #7598

商品に興味を持っていただきありがとうございます。

コメントの前に商品説明を最後までお読み下さい!

#おさこNikon商品一覧はこちら!

■付属する商品

・フロントキャップ

・リアキャップ

・レンズフード

・外箱

・ケース

※写真に写っているものが全てです。

【マウント】

Fマウント

※サイズ欄に記載してあるマウントと一致しない場合は上記のマウントが正しいです!

■コンディション

【外観】

わずかなスレキズと外部の印字が擦れて消えかかっています。

目立つ凹みは見当たりません!

【レンズ】

わずかなチリがあるのみで、カビ、くもりなど無く、撮影には一切影響ありません!

前玉・後玉ともにキズなくコーティングもとても美しいです!

非常にクリアーで極上な光学です!!

【動作】

動作も絶好調です。

当方も確認しましたが機能問題なく良好です!

送料込みで出品しています

自信を持ってお勧め致します!!

■重要■

★☆★コンディションについて★☆★

・商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありますので、 特に神経質な方・中古品にご理解のない方・新同品コレクターの方の ご購入はご遠慮ください!

・きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、 完璧を求める方、特に神経質な方のご購入はご遠慮下さい!

★☆★ご質問ついて★☆★

・ご不明点あればコメントにて対応させて頂きます!

・ご質問はまとめてお願いします!

・不明点はご購入前に質問をお願いします!ご購入後の質問はご遠慮下さい!m(__)m

#カメラ #レンズ #写真 #camera

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

