豪華 美品◆ルイヴィトン◆ミュール◆37.5 サンダル

ルイヴィトンのデニムサンダル

エミ リーボック スニーカー

サボデザインのミュールです

マノロ ビルケン コラボサンダル 35



NEOUS/ネオアス アンクルストラップサンダル

定番のモノグラム柄はデニム素材なので

Moncler FANTINE 37 24cm 黒 サンダル モンクレール

ジーンズなどに合わせるもの

キャリーンコデロ 23.5 美品 スタッズ 刺繍 サンダル イタリアンレザー

オシャレです

Ameri CHAIN CROSS SANDALS サンダル Sサイズ



エルメス サンダル(オアジス)

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SACAI 21SS ホテルスリッパ 白 36 定価40000円 サカイ

サイズ 37.5 24〜24.5㎝

美品 ヴァレンティノ サンダル

ヒール高さ 10㎝

ナイキエアマックスココ2023モデル 正規品23㎝ ベージュ

前ウェッジ高さ 2㎝

新品 OHGA BIGRIBON パンプス 23cm ブラック オオガ



【新品未使用】ペリーコ 千鳥 サンダル◇37.5 24.5cm PELLICO

5年以上前だと思いますが

【超希少⭐️】CHANEL シャネル リボン パール パンプス 35 1/2C

ハワイの免税店で購入

NIKE ココ KOKO サンダル

10万円以上だったかと思います

HERMES オアジス 37.5

箱など付属品なし

新品 GUCCI トングサンダル 23センチ〜23.5センチ



トッズ サンダル 34.5 約22cm ブラック ブラウン イタリア製y741b

3.4回使用しましたが

24.0cm OOFOS OOMEGA Black 黒 タグ付き新品未開封

全体的に状態は良いと思います

SERGIO ROSSI セルジオロッシ ヒール サンダル



【BRENTA】ミュール 35サイズ

左右ヒール部分に5㎜ほどのキズあり

セリーヌ レオ ストラッピーサンダル 37

写真10枚目

かなや様専用

前に付いているリボン部分の

Christian Louboutin パテントサンダル

ゴールドチャーム￼に多少の曇りがあります

Jimmy Chooサンダル

どちらもかなり近づいて分かる程度

【ウィムガゼット Whim Gazette】レオパードサンダル

だと思います

ナイキ ACG ウォーターキャット+ 24㎝



即購入NG☆イルサンダロオブカプリ☆ 37 Loungedress



gaimo ガイモ トング サンダル ウエッジソール



ビーズリボン コンフォートパンプス【24.5cm】

#モノグラムサンダル

レディース 厚底新品スポーツスニーカー柔らかく可愛履きやすい疲れない1kk

#サボ #ミュール

みっちゃんさん専用 NIKE エアマックスココ サンダル 24cm

#ヒールサンダル

セリーヌ クレアトリオンフ スライド サンダル36



クリスチャンルブタン オープントゥ パンプス サンダル ハイヒール 美品

カラー···ブルー

HERMES 未使用 オラン ブルー・ドーセット

ヒール高さ···7.1〜10cm

『新品未使用』イルサンダロオブカプリ 35

素材···本革

新品同様♡シャネル サンダル スポーツサンダル 36 24cm

ストラップ···ストラップなし

MARNI サンダル GW SALE

型···ミュールサンダル

EMODA コンビネーションハイヒールサンダル Lサイズ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトンのデニムサンダルサボデザインのミュールです定番のモノグラム柄はデニム素材なのでジーンズなどに合わせるものオシャレです>サイズ 37.5 24〜24.5㎝ヒール高さ 10㎝前ウェッジ高さ 2㎝5年以上前だと思いますがハワイの免税店で購入10万円以上だったかと思います箱など付属品なし3.4回使用しましたが全体的に状態は良いと思います左右ヒール部分に5㎜ほどのキズあり写真10枚目前に付いているリボン部分のゴールドチャーム￼に多少の曇りがありますどちらもかなり近づいて分かる程度だと思います#モノグラムサンダル#サボ #ミュール#ヒールサンダルカラー···ブルーヒール高さ···7.1〜10cm素材···本革ストラップ···ストラップなし型···ミュールサンダル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バレンシアガ 定番人気スタッズサンダル サイズ36 シルバー新品未使用 トムブラウン シャワーサンダルエルメス サンダル 3823SS サテンビジュー ミュール 2 UNITED ARROWSPIPPICHIC ピッピシック セパレートサンダルサンダル ドルガバグッチ プリンスタウン フラットミュールペリーコサニー グルカサンダル38COACH コーチ サンダル ウリ スポーツ スライド 日本未発売