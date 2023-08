最大12%OFFクーポン USA古着 70s USA製 Levis 518 デニムパンツ 42TALON デニム/ジーンズ

(他サイトにも出品予定ですので、購入前にご連絡いただければ幸いです)

USA古着 70s USA製 Levis 518 デニムパンツ 42TALON 32 オレンジタブ オールド ヴィンテージ アメリカ古着 リーバイス リペア タタキ ●137

●商品名(ブランド)・・・Levi's 518 デニムパンツ

●商品説明・・・アメリカ買い付け品になります。70年代頃のオールド・ヴィンテージのリーバイスの518 デニムパンツです。517のようなやや裾がフレアになったブーツカットシルエットです。made in USA (アメリカ製)で、ジッパーは42TALONで、トップ裏は8です。いい感じに色落ち・アタリ・縦落ち感の出ているデニムパンツで、膝や股部分のダメージ部分もしっかりタタキリペアしてあります。

●状態・・・USEDの古い物になりますが、丁寧に切られていた感じで、ある程度の着用感・多少の薄汚れ・着用に問題ない程度の小さな擦れは見られますが、USEDデニムのいい風合いで、着用に問題の出そうなリペアの必要箇所はしっかりリペアしてあり、目立つダメージや汚れなどはなく、USEDを着られる方でしたら問題なく履いていただける、風合いのある綺麗な方の状態だと思います。

●表記サイズ・・・USA 32

●実寸・・・ウエスト・・・82

股上・・・29

股下・・・76.5

裾幅・・・24

ワタリ・・・約30 (股の付け根付近 縫い合わせが前の場合は中央部)

(平置きでの採寸になります。単位はcmです。ウエストのみ×2で実寸を出しています。股上によりウエストの位置が変わりますのでご注意ください。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。)

その他のパンツ類・・・#porco_pants

上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。

#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#VINTAGE#ヴィンテージ#ビンテージ#オールド#USA#USA古着#アメリカ古着#USA製#70s#80s#90s#70年代#80年代#90年代#オールド#デニムパンツ#ジーンズ#リーバイス#オリジナル#42タロン#518#ブーツカット#グランジ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

