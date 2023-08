【商品の説明】即購入OKです。

5351POUR LES HOMMESの本革製レザージャケットになります。

袖や襟元、ポケットのフラップにはしっかりとした硬めのレザーを使用し、型崩れしないキレイ目なスタイルを演出する作りになっています。

フロント部分はボタンの内側にファスナーがあり風の侵入を防ぐようにデザイン製と機能製を持たせています。

ブラックのステッチやポケットの数を増やしミリタリーのテイストを加えたような、絶妙なセンスの良さでまとめられた5351POUR LES HOMMESらしいレザージャケットに仕上がっています。

サイズ:1(S相当)

平置き採寸

肩幅:42.5cm

身幅:48cm

着丈:64cm

袖丈:60cm

素材:牛革

カラー:ブラウン系

日本製

【商品の状態】

全体的に特に目立った汚れや破れ、ほつれなどはございません。

ヒジの内側部分は腕を曲げた時に付くシワ等がございますが、破れやスレなどはなく、本革製品特有の「味」になっております。

★男らしさを演出できるヴィンテージ加工のレザージャケットもカッコいいですが、こちらはキレイ目なコーディネートが出来る5351POUR LES HOMMESらしいレザージャケットです。スエードのようなツヤ消しの本革ですので、高級感のある落ち着いた雰囲気で着こなせます。

出来るだけキレイな状態で発送いたします。

喫煙者、ペットおりません。

古着にご理解ある方、USED品にご理解ある方、よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ゴーサンゴーイチプールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

