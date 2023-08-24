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【全品送料無料】 【新品】iPhone5/5sケース スワロフスキー ピンク DP3092i5S iPhone用ケース

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※こちらの商品はメルカリで販売しています。
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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【新品】iPhone5/5sケース スワロフスキー ピンク DP3092i5S
※こちらの商品はメルカリで販売しています。※記載内容をご了解いただける方は即購入OKです。dreamplusiPhone5/5s対応 Eileen Lovely スワロフスキー ピンク バータイプ DP3092i5S定価：18,836円（税込み）JANコード：4580492280921画像１枚目～４枚目はイメージで、実際の商品は画像５枚目以降です。商品については「DP3092i5S」と検索すると詳細を確認することができます。未開封・未使用の新品ですが、パッケージにスレがあります。また、開口部はテープ止めされていてパッケージ裏面に商品管理シールがあります。非常にレアなため返品・交換がむずかしいお品物です。間違って購入した、サイズが合わなかった等の事態が発生しないようにご注意ください。すり替え防止の為、発送後のキャンセルは承ることができません。あらかじめご了承ください。＜配送について＞ゆうパケットポストで送ります。#iPhone5#iPhone5S#dreamplus#EileenLovely #スワロフスキー#ドリームプラス #アイリーンラブリー#ysiPhone5

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商品の状態新品、未使用

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