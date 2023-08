値下げしました!

ACYM アシーム チュール ロング ワンピース フォーマルワンピース ブラック

¥250,000→¥199,000

(定価¥346,800)

サイズ…UK10US6

(ペーパータグにはXS/Sの表記がありますが、ゆったりした着用感です。)

着丈…約130cm

※素人採寸ですので誤差あり

セシリーバンセンのワンピース。

Farfetchで購入しました。

ラップワンピースで調整できるので、S〜Lの幅広い方に着用いただけると思います。

軽くて着心地が良く、ふんわりとしたシルエット、光が当たるとほんのりキラキラと光る生地がとても可愛いです。

ウエディングや前撮りにもオススメです。

一度のみの着用で、着用後はクリーニングに出して自宅保管しています。

裾の部分に少しだけ汚れがあります。(最後の画像)

着用していたら分からない程度だと思います。

シルクのインナードレス付き。

ペーパータグも一緒にお送りします。

即購入OKです。

ご不明な点がありましたらコメントをお願いします。

#ceciliebahnsen

#セシリーバンセン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥロワー 商品の状態 未使用に近い

