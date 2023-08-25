交換無料！ W録（裏番組もOK）対応　東芝製 ブルーレイ　D-B305K　動作良品 ブルーレイレコーダー

初期設定が誰でも簡単に出来る、当店オリジナル図解したマニュアルが付属します。

Panasonic ブルーレイレコーダーパーツ VUAR1010

購入者様からは大変好評を頂いています！！

SHARP AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 ＋ HDMIケーブル



ジャンク品テレビパナソニック

２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ）

Panasonic DIGA Blu-ray DMR-BRW1020

「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」

SHARP AQUOS BD-W580 HDDは新品2TB増量交換第4弾

ブルーレイで美しい画像を残したですね～

シャープ AQUOS 2TB BD-UT2200 早見2倍速



TOSHIBA DBR-Z150 Blu-rayレコーダー HDD1TB

＜商品紹介＞ 動作良品

ソニー ブルーレイディスクレコーダー 1TB （SONY BDZ-EW1000）

メーカー 東芝製 ブラック系

SONY BDZ-ZW550 500GB 2018年製

仕 様 ブルーレイ・レコーダー

東芝 500GB ブルーレイレコーダー REGZA レグザ DBR-Z310

８倍録画も収納は嬉しい

Panasonic ブルーレイレコーダー DIGA 3TB DMR-2X301

高速ダビンブが「ＤＶＤ－Ｒ １倍速 / ＤＢ－Ｒ ６倍速」

シャープ ブルーレイレコーダー 2b-c20dw1 2番組同時録画

地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー

４Ｋブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BZT9600 (ジャンク)



パナ DMR-BW780 750GB 2番組W録画 10倍録 リモ等付フル装備

＜動作確認＞

BDZ-ET1100

地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認 〇

最新 CATV TZ-LT1500BW 4K衛星放送 無線 各種動画サービス対応

番組録画、予約 再生 〇

フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HW1010 1TB

ＨＤＤ⇒ディスクＢＤ－R、ＲＥへのダビング動作確認 〇

パナソニック 全録レコーダーDMR-BXT3000 2TB⇒8TB大増量 訳アリ

DVD-R、RWへのダビング 〇

パナソニック 2チューナー ブルーレイレコーダー DIGA DMR-BW1050

市販ビデオ ＢＤ、ＤＶＤ 再生確認 〇

パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-2CW50



W録（裏番組もOK）対応 東芝製 ブルーレイ D-B305K 動作良品

以上 メーカー仕様に準じての動作を保証致します。

SY様専用 Panasonic DMR-BW550 HDD/BDレコーダー



シャープ 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー BD-T1800

＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。

⭐︎最終値下げ⭐︎Panasonic DMR-2W51 BLACK BDレコーダー

・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード

週末値下げ【リモコン付】Panasonic ブルーレイ DMR-BRW1010

・リモコン 中古

動作品 BDZ-ZW550 SONY ブルーレイレコーダー リモコン付

・同軸アンテナケーブル 新品

SHARP AQUOSブルーレイ BD-NT1200 3番組同時録画 保証付き

・ＨＤＭＩケーブル 新品

SONY BDZ-ZW2500とpioneer DV-2020と配線類とリモコン

・電源ケーブル 本体直付け

Panasonic DMR-2CW50 taka.mal様専用



Panasonic ブルーレイレコーダーパーツ VUAR1010

＜その他事項＞

SHARP AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 ＋ HDMIケーブル

本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。

ジャンク品テレビパナソニック

本体は新品では御座いません中古品です。

Panasonic DIGA Blu-ray DMR-BRW1020

新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。

SHARP AQUOS BD-W580 HDDは新品2TB増量交換第4弾

また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。

シャープ AQUOS 2TB BD-UT2200 早見2倍速

要注意：到着後の内容確認チェック、評価されて取引終了後の苦情は対応できませんので十分確認してください。

TOSHIBA DBR-Z150 Blu-rayレコーダー HDD1TB



ソニー ブルーレイディスクレコーダー 1TB （SONY BDZ-EW1000）

送 料 全国一律 品者が負担します。

SONY BDZ-ZW550 500GB 2018年製

安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

初期設定が誰でも簡単に出来る、当店オリジナル図解したマニュアルが付属します。購入者様からは大変好評を頂いています！！２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ） 「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」 ブルーレイで美しい画像を残したですね～ ＜商品紹介＞ 動作良品 メーカー 東芝製 ブラック系 仕 様 ブルーレイ・レコーダー ８倍録画も収納は嬉しい高速ダビンブが「ＤＶＤ－Ｒ １倍速 / ＤＢ－Ｒ ６倍速」地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー ＜動作確認＞ 地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認 〇 番組録画、予約 再生 〇 ＨＤＤ⇒ディスクＢＤ－R、ＲＥへのダビング動作確認 〇 DVD-R、RWへのダビング 〇 市販ビデオ ＢＤ、ＤＶＤ 再生確認 〇 以上 メーカー仕様に準じての動作を保証致します。＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード・リモコン 中古・同軸アンテナケーブル 新品・ＨＤＭＩケーブル 新品・電源ケーブル 本体直付け＜その他事項＞ 本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。 本体は新品では御座いません中古品です。 新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。 また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。要注意：到着後の内容確認チェック、評価されて取引終了後の苦情は対応できませんので十分確認してください。送 料 全国一律 品者が負担します。 安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

東芝 500GB ブルーレイレコーダー REGZA レグザ DBR-Z310Panasonic ブルーレイレコーダー DIGA 3TB DMR-2X301シャープ ブルーレイレコーダー 2b-c20dw1 2番組同時録画