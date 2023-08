■ 送料無料!

13時までのご入金で当日発送

(ごく稀に翌日発送となる場合があります)

■ 即購入OK

配送方法に変更がない場合

購入前コメント不要です

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)10インチ台のタブレット集めてみました

#10インチ台のタブレット

同じ型番のタブレットをお探し中なら、こちら↓

#F-02K

【機種名】arrows Tab F-02K

【カラー】ブラック

【キャリア】 docomo

【SIM規格】nano SIM

【SIMロック解除済】

【ネットワーク利用制限】〇

【OS】Android 7.1.1

【IMEI】画像にてご確認ください

本体のみの出品です。

充電器、スタンド等は付属しません

【 確認済項目 】

・オールリセット済

・簡易動作確認済

・暗証番号初期化済

・電池のもちは、わかりません

・軽いスレや傷あり

詳細は写真に掲載しておりますので必ずご確認下さい。写真に写りきらない傷等もございます。自宅保管のため、中古品にご理解いただける方のみ購入をお願いします。

■ 発送方法 ■

らくらくメルカリ便(ネコポス)での発送となります。

(箱に入れてお届けします)

お急ぎの場合や、ポストへのお届けが不安な方、日付・時間帯指定が必要な際は、らくらくメルカリ便の宅急便に変更も可能です。追加料金540円プラスにて承ります。ご購入前にコメント欄にて『宅急便希望』とお知らせ下さい。(価格変更後にご購入下さい)

■ 格安SIMでのご利用をご検討中の方へ ■

SIMロック解除済の端末であっても、使用出来ない場合があります。必ず購入前に、SIMの利用可否については、SIM提供会社の公式ページにて、お手持ちのSIMカードが当機種に対応しているか(動作確認済み端末一覧等 )をご確認下さい。

■ スムーズなお取引の為に、ご一読下さい ■

専用、取り置き、値引き交渉はご遠慮下さい。

質問がありましたら購入前にお願いします。スペック・対応アプリ等につきましては、ご自身でお調べの上ご購入下さい。

#mercariチビ携帯電話

#白ロム

#Androidタブレット

#アローズタブ

#フルセグ

■ 返品について ■

中古品につき、商品到着後3日以内にご連絡をいただいた場合に限り、返品対応致します。詳細はプロフィールに記載しております。

商品の情報 ブランド エヌ・ティ・ティ・ドコモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

