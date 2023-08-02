売れ筋介護用品も！ シャープ　コードレスクリーナー　 EC-FR5-B スタンド付き 1.5kg 掃除機

シャープ 掃除機 コードレス スティッククリーナー ラクティブエア 軽量 スタンド付き 1.5kg ブラック EC-FR5-B

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集じん方式:遠心分離サイクロン

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電源方式:充電式(リチウムイオン電池、18V)

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充電時間:約4時間

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付属品:すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

シャープ 掃除機 コードレス スティッククリーナー ラクティブエア 軽量 スタンド付き 1.5kg ブラック EC-FR5-B新品未使用未開封品です。集じん方式:遠心分離サイクロン吸込口:パワーヘッド/自走パワーアシスト電源方式:充電式(リチウムイオン電池、18V)充電時間:約4時間最長連続運転時間:弱モード:約45分、自動モード:約21分、強モード:約8分付属品:すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー

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