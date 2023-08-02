売れ筋介護用品も！ シャープ　コードレスクリーナー　 EC-FR5-B スタンド付き 1.5kg 掃除機

シャープ 掃除機 コードレス スティッククリーナー ラクティブエア 軽量 スタンド付き 1.5kg ブラック EC-FR5-B
【美品】アイリスオーヤ マリンサークリーナ RNS-P10-W
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新品未使用未開封品です。
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★美品★ パナソニック MC-RS300-W ロボット掃除機 ルーロ ルンバ
ザイモックス、スネアパッド
取説付き dyson DC63 ダイソン 掃除機 付属品多数 作動良好です
集じん方式:遠心分離サイクロン
美品☆日立ラクかるパワーブーストサイクロン
吸込口:パワーヘッド/自走パワーアシスト
【まさお様専用】IROBOT ルンバ I2 GRAY
電源方式:充電式(リチウムイオン電池、18V)
ＳＶ１８ digital slim 充電ドック付きです。
充電時間:約4時間
掃除機 コードレス 2way 一人暮らし車兼用 サイクロン 充電式
最長連続運転時間:弱モード:約45分、自動モード:約21分、強モード:約8分
マキタ サイクロン付充電式クリーナー 掃除機 CL281FD 18V
付属品:すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー
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Dyson V10 Fluffy SV12 FF LF BK
シャープ 掃除機 コードレス スティッククリーナー ラクティブエア 軽量 スタンド付き 1.5kg ブラック EC-FR5-B新品未使用未開封品です。集じん方式:遠心分離サイクロン吸込口:パワーヘッド/自走パワーアシスト電源方式:充電式(リチウムイオン電池、18V)充電時間:約4時間最長連続運転時間:弱モード:約45分、自動モード:約21分、強モード:約8分付属品:すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー