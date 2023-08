商品をご覧頂きましてありがとうございます(^O^)

《ブランド》

LANVIN en Bleu

ランバンオンブルー

《サイズ》48・M

肩幅 40cm

身幅 50cm

着丈 64cm

袖丈 ーcm

素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承下さい。

《カラー》

ブラック・黒

《素材》

表地 ウール 64% ポリエステル 36%

レザー部分 羊革

中わた ダウン 80% フェザー 20%

裏地 ポリエステル

《状態》

染み、汚れ等無く状態はとても綺麗で未使用並みに極美品になります。

《特徴》

ランバンオンブルーのリバーシブルタイプのダウンベストになります。

シンプルなブラックにポケットの縁に羊革をさりげなく使うなど、高級感のあるデザインになっています。

裏表で違った印象を与えてくれるので、気分によってイメージを変えることが出来ます。

タバコ/喫煙者はいません

ペット/飼っていません

☆【フォロー割引‼️】

購入前にコメント欄から「フォロー割希望!」とお伝え頂ければ購入金額から1点につき200円づつお値引きさせて頂きます。

(システム上300円未満にはお値引きすることは出来ません)

☆【2点以上の購入で割引‼️】

同時に2点以上ご購入頂いた方には、購入金額の合計から1200円引き3点で1500円引きさせて頂きます。購入前にコメント欄から「○点購入希望!」とお伝え下さい。(2000円以上の商品に限ります)

☆【リピーター割引‼️】

2回目以降ご購入頂いた方には10%引きさせて頂きます。購入前にコメント欄から「リピーター割希望!」とお伝え頂ければ10%引きした金額に変更させて頂きます。

全て匿名配送での配送に対応させて頂いています。基本的に翌日までの発送を心掛けていますが、仕事の都合上発送が遅れてしまう場合がございますのでご理解のほど宜しくお願い致しますm(_ _)m

商談中やコメント欄でのやり取りをしている最中でも、先にご購入者様が居た際には先に購入された方を優先させて頂きます。

ご縁があった方と気持ちの良いお取引が出来るように心掛けております。

最後までご覧頂きありがとうございました(^O^)

是非、他の商品もご覧になっていって下さい❗

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ランバンオンブルー 商品の状態 未使用に近い

