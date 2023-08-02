玄関先迄納品 Monster entle ジェントルモンスター 01 Musee サングラス/メガネ

入手困難 Gentle Monster ジェントルモンスター Musee 01

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【GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）】

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Kim Hankook（キム・ハンコック）が2011年に立ち上げた韓国のアイウェアブランド。

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Alexander Wang（アレキサンダー・ワン）などとのコラボレーションで

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ボックス、ケース、眼鏡拭き、取扱説明書

ルノア M5 05 gold



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【商品説明】

RayBanメガネ/レイバン眼鏡サングラスめがねラウンド型ボストンRB6448

取扱店では既に完売の入手困難なアイテムです。

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•・フレーム正面:145.7mm、テンプル長さ:143.3mm

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・レンズ横:52.2mm、レンズ高:37.1mm

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・ブリッジ:22mm

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・扱っている商品は100%本物の正規品となります。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

入手困難 Gentle Monster ジェントルモンスター Musee 01【GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）】Kim Hankook（キム・ハンコック）が2011年に立ち上げた韓国のアイウェアブランド。Alexander Wang（アレキサンダー・ワン）などとのコラボレーションでさらにその存在感を増し、世界中から高い評価を獲得しています。【商品名】23SS最新モデルGentle Monsterジェントルモンスター Musee 01(BL)サングラス【状態】新品【付属品】ボックス、ケース、眼鏡拭き、取扱説明書【商品説明】取扱店では既に完売の入手困難なアイテムです。【サイズ】•・フレーム正面:145.7mm、テンプル長さ:143.3mm・レンズ横:52.2mm、レンズ高:37.1mm・ブリッジ:22mm・ブリッジ：・扱っている商品は100%本物の正規品となります。・説明文、プロフィールをお読みになり、ご了承を頂いた上でのお取引を宜しくお願い致します。#登坂広臣着用レンズカラー···ブルー素材···プラスチックレンズ形···ウェリントン

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